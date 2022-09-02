Со 2 сентября по Белгороду ездит цветочный автобус

Чтобы цветы и травы не завяли, их поместили в специальные губки с питательным раствором. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Автобус курсирует по 17-му маршруту. Он украшен специально к фестивалю «Белгород в цвету». На декор ушло больше двух тысяч растений. Чтобы цветы и травы не завяли, их поместили в специальные губки с питательным раствором. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Цветочный автобус будет работать на линии до 4 сентября, до окончания фестиваля «Белгород в цвету». Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Цветочный автобус будет работать на линии до 4 сентября, до окончания фестиваля «Белгород в цвету», который, напомним, стартует уже сегодня, 2 сентября.