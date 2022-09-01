Что ждет белгородцев после вступления в силу изменений в законе «Об оружии»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

С 25 августа 2022 года вступил в силу Федеральный закон № 21-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии». Документ вводит в законодательство положения, которые направлены на развитие оружейной отрасли в нашей стране и поддержку отечественных производителей гражданского оружия и патронов к нему. В законе также уточняются отдельные вопросы владения гражданами РФ гражданским огнестрельным длинноствольным оружием.

Подробно обо всех изменениях рассказал Алексей Арбузов, полковник полиции, заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы.

ТО И РЕМОНТ ОРУЖИЯ

Теперь на законодательном уровне, согласно нововведениям, закрепляются понятия «техническое обслуживание оружия» и «ремонт оружия».

- Что понимается под этими терминами? ТО – это чистка и смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов. Заниматься техобслуживанием могут как сами владельцы оружия, так и юрлица, имеющие на это соответствующие разрешительные документы. А вот с ремонтом строже – его могут проводить только юридические лица с лицензией на такую деятельность, - подчеркнул полковник полиции.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

ПРАВО НА ПОКУПКУ

Разберемся, кто в соответствии с вступившими в силу изменениями, вправе получить лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Здесь учитывается ряд условий для граждан РФ с охотничьим билетом.

- В первую очередь, такую лицензию могут получить граждане, которые занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой. Также право приобретения подобного оружия есть у лиц, которые владеют непрерывно не менее пяти лет охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием на основании разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом в соответствии с настоящей статьей, - отметил Алексей Арбузов.

Лицензию также могут получить владельцы охотничьих огнестрельных длинноствольных оружий с нарезным стволом на основании разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом в соответствии с настоящей статьей, которое было приобретено на основании лицензии на приобретение такого оружия. Если граждане владели непрерывно не менее пяти лет охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием на основании разрешения на его хранение и ношение, и со дня истечения срока действия указанного разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от указанного разрешения прошло не более одного года. А также, если владели охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом, которое было приобретено на основании лицензии на приобретение такого оружия, если со дня истечения срока действия указанного разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от указанного разрешения прошло не больше года.

СКОЛЬКО ШТУК

- Теперь, согласно внесенным изменениям в закон «Об оружии», владельцы вправе сами определить количество приобретаемого охотничьего огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия. Но есть пределы. Максимум – 10 единиц. Однако и тут стоит учесть, что гражданин не вправе приобретать более 5 единиц огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а общее количества охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом (при наличии у гражданина права на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом) не должно превышать 10 единиц, - добавил начальник ЦЛРР Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

НАДО ПРОДЛИТЬ

В изменениях к закону №21-ФЗ также определены сроки, в течение которых гражданин обязан обратиться в Росгвардию за продлением срока действия разрешения: на хранение и ношение гражданского оружия, не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до окончания срока его действия.

- Кроме того, владельцы оружия вправе подать в Росгвардию заявление о выдаче нового разрешения, взамен ранее выданного в любое время, но не позднее чем за один месяц до окончания срока его действия, - отметил Алексей Арбузов.

При обращении граждан в целях выдачи нового разрешения взамен ранее выданного (для приведения срока действия разрешений на все имеющееся у них оружие к единому сроку) предлагается оформлять новые разрешения с единой датой выдачи. Разрешения выдаются сроком на пять лет, а срок действия всех оформленных на несколько единиц оружия разрешений начинается со дня их выдачи независимо от периода действия ранее выданных на конкретные единицы оружия разрешений. Обязательным условием реализации владельцем такого права выступает исключительно добровольный отказ от ранее выданного разрешения. При этом единственным способом выполнения названного условия является аннулирование разрешительного документа и его изъятие в связи с добровольным отказом владельца оружия от разрешения.

Еще одним из условий получения нового разрешения взамен ранее выданного (для приведения срока действия разрешений на все имеющееся у них оружие к единому сроку) является своевременное прохождение гражданином медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Внесенные в закон изменения направлены на повышение эффективности государственного управления в сфере оборота оружия, усиление контроля, а также противодействие незаконному обороту оружия.