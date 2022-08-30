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Общество30 августа 2022 16:19

Росгвардейцы Белгородской области и других регионов России проверяют харьковские школы перед 1 сентября

В преддверии нового учебного года специалисты помогают наладить системы безопасности в учебных заведениях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Росгвардейцы проверили безопасность харьковских школ перед началом учебного года.

Росгвардейцы проверили безопасность харьковских школ перед началом учебного года.

Росгвардейцы перед началом учебного года проверяют комплексную безопасность учреждений образования в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области. Сотрудники спецподразделений помогают администрациям учебных заведений подготовиться к встрече школьников и обеспечить им безопасный учебный процесс.

Сотрудники Росгвардии вместе с представителями местных органов образования производят обход учебных заведений, проверяют антитеррористическую защищенность школ, знакомятся с документацией объектов, консультируют руководство учреждений и помогают налаживать и настраивать имеющиеся, но, как правило, не функционирующие системы безопасности.

Особое внимание уделялось наличию и состоянию периметрального ограждения, таких систем безопасности как пожарная сигнализация, наличие и состояние тревожной сигнализации, система охранного видеонаблюдения. Специалисты также обследовали здания и помещения прилегающей территории на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии.

По словам одного из сотрудников Росгвардии, есть некоторые вопросы и замечания на проверенных объектах, но они незначительные. Росгвардейцы помогут все исправить к 1 сентября.

Так, в одном из населенных пунктов Харьковской области учебный год планируют начать 4 учреждения среднего образования. Специалисты инженерно-технического отделения спецподразделения Росгвардии с помощью технического оборудования проверили помещения, в том числе подвалы и чердаки, на наличие самодельных взрывных устройств.

Директор одной из школ рассказал о том, что такие мероприятия перед началом учебного года раньше у них не проводились. А все тренировки по безопасности, как правило, были инициированы администрацией школы. Про такой документ как «паспорт безопасности объекта» руководство образовательного учреждения не имеет представления.

Директор школы поблагодарил росгвардейцев за оказываемое содействие в подготовке заведения к новому учебному году. Он также вспомнил, как в конце июня на территорию учебного заведения упала неразорвавшаяся кассета ракеты РСЗО ВСУ, и попросил помочь в разминировании взрывоопасного предмета. Сотрудники Росгвардии незамедлительно нейтрализовали угрозу, сделали это профессионально, с соблюдением всех мер предосторожности.

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