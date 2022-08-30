Росгвардейцы Белгородской области и других регионов России проверяют харьковские школы перед 1 сентября

Росгвардейцы проверили безопасность харьковских школ перед началом учебного года.

Росгвардейцы перед началом учебного года проверяют комплексную безопасность учреждений образования в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области. Сотрудники спецподразделений помогают администрациям учебных заведений подготовиться к встрече школьников и обеспечить им безопасный учебный процесс.

Сотрудники Росгвардии вместе с представителями местных органов образования производят обход учебных заведений, проверяют антитеррористическую защищенность школ, знакомятся с документацией объектов, консультируют руководство учреждений и помогают налаживать и настраивать имеющиеся, но, как правило, не функционирующие системы безопасности.

Особое внимание уделялось наличию и состоянию периметрального ограждения, таких систем безопасности как пожарная сигнализация, наличие и состояние тревожной сигнализации, система охранного видеонаблюдения. Специалисты также обследовали здания и помещения прилегающей территории на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии.

По словам одного из сотрудников Росгвардии, есть некоторые вопросы и замечания на проверенных объектах, но они незначительные. Росгвардейцы помогут все исправить к 1 сентября.

Так, в одном из населенных пунктов Харьковской области учебный год планируют начать 4 учреждения среднего образования. Специалисты инженерно-технического отделения спецподразделения Росгвардии с помощью технического оборудования проверили помещения, в том числе подвалы и чердаки, на наличие самодельных взрывных устройств.

Директор одной из школ рассказал о том, что такие мероприятия перед началом учебного года раньше у них не проводились. А все тренировки по безопасности, как правило, были инициированы администрацией школы. Про такой документ как «паспорт безопасности объекта» руководство образовательного учреждения не имеет представления.

Директор школы поблагодарил росгвардейцев за оказываемое содействие в подготовке заведения к новому учебному году. Он также вспомнил, как в конце июня на территорию учебного заведения упала неразорвавшаяся кассета ракеты РСЗО ВСУ, и попросил помочь в разминировании взрывоопасного предмета. Сотрудники Росгвардии незамедлительно нейтрализовали угрозу, сделали это профессионально, с соблюдением всех мер предосторожности.