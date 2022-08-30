Игорь Артамонов встретился с министром цифрового развития РФ

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым. Обсуждалась стратегия развития цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

По итогам 2021 года Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по цифровой трансформации, заняв в общероссийском рейтинге третье место. Субъекты оценивались по семи показателям – цифровая зрелость ключевых отраслей (здравоохранение, образование, транспорт, государственное управление, социальная сфера, городская среда), использование платформы обратной связи для взаимодействия с гражданами, обучение сотрудников госорганов IT-компетенциям, наличие стратегий, программ и планов реализации цифровой трансформации.

«Липецкая область - один из лидеров цифровой трансформации среди российских регионов. Мы запустили несколько проектов, которые позволили сделать жизнь липчан удобней и безопасней. Показатели добавились, в рейтинге цифровой трансформации мы сохраняем лидерские позиции», - отметил Игорь Артамонов.

В ходе общения стороны обсудили план цифровизации сельских поселений. Сейчас доступ к сети обеспечен во всех селах и деревнях региона с численностью населения более 250 человек. Кроме того, к интернету подключены социально значимые объекты – школы, фельдшерско-акушерские пункты, сельские дома культуры и библиотеки. «К 2023 году планируем обеспечить высокоскоростным интернетом населенные пункты с населением свыше 100 человек. Жители самых отдаленных сел и деревень должны иметь доступ к современным цифровым сервисам. От этого во многом зависит уровень и качество жизни», – сказал Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов также поделился с Максутом Шадаевым примерами других успешных цифровых практик, в частности, мобильным приложением «Социальный контракт», работой ЕДС. Кроме того, в Липецкой области развивается IT –образование, что способствует повышению уровню сдачи ЕГЭ по информатике. Сотрудники органов власти проходят различные курсы повышения квалификации и улучшают свои цифровые компетенции, и эта работа продолжается. В планах – открытие в регионе «Школы 21»и интеллект - центра на базе детского лагеря «Прометей». Он должен стать площадкой не только для отдыха, но и для развития и самореализации детей и молодёжи. В качестве основного направления рассматривается развитие IT-специализации.