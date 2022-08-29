30 августа в Белгородской области будет +33 градуса

В Белгороде днем от 29 до 31 градуса тепла. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 августа на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем от 28 до 33 градусов выше ноля. В Белгороде ночью +14+16, днем от 29 до 31 градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона, что в тёплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Также сотрудники спасательного ведомства рекомендуют белгородцам избегать воздействия повышенной температуры. Носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Важно передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени. Не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

В жаркую погоду водителям рекомендуется обязательно возить в машине несколько бутылок прохладной воды, особенно, если в салоне находятся дети, а также добавить в аптечку необходимые лекарственные средства. Кроме того, следует правильно выбирать и время для длительных поездок: лучше всего их совершать либо рано утром, до солнцепека, или же вечером, когда жара спадет.

Инспекторы ГИМС напоминают жителям региона, что 25 августа закончился купальный сезон. Рыбакам спасатели рекомендуют перед уходом на рыбалку обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.