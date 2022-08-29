Олег Газманов поделился впечатлениями от музыкального фестиваля в Белгороде

Белгородцы тепло встретили народного артиста России. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Фестиваль «BelgorodMusicFest Борислав Струлёв и друзья» в этом году отпраздновал свой десятый юбилей. Он впервые проходил под открытым небом и собрал десятки тысяч зрителей.

Одним из самых долгожданных событий стал выход на сцену Олега Газманова. Белгородцы тепло встретили народного артиста России, стараясь не упустить возможности сделать с ним памятное фото. Да, и сам Олег Михайлович успел познакомиться с городом. Вместе с губернатором Вячеславом Гладковым он посетил место трагедии, произошедшей 3 июля, и возложил цветы к народному мемориалу, а также прокатился на самокате по набережной в парке Победы. Во время его выступления на Соборной площади яблоку было негде упасть. Сообщается, что на концерт в этот день пришло 30 тысяч зрителей. Огромная аудитория подпевала артисту: «Вперед, Россия!», развевая флагами. Чуть позже он поделился в соцсети впечатлениями концерта.

- Приехал из Белгорода под впечатлением от выступления с Белгородским симфоническим оркестром и оперными вокалистами. Очень волновался, но все получилось отлично, как будто я специально когда-то написал эти песни для хора и симфонического оркестра, и я сейчас абсолютно счастлив. Очень благодарен десяткам тысяч человек, которые были на площади и меня очень поддержали. Огромное спасибо всем тем, кто организовал и вложился в этот музыкальный фестиваль, - отметил артист.

Он также прокомментировал разговоры о том, что на его выступление якобы насильно сгоняли студентов. Артист назвал эти слухи подлым враньем.

- Не представляю, как такое количество людей можно насильно заставить пойти на концерт, - отметил Олег Газманов.

Он также попросил зрителей поделиться своими впечатлениями. Судя по комментариям, - белгородцы остались в восторге от музыкальной феерии.