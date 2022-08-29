ВТБ совместно с Мосметро стали победителями премии FINAWARD 2022

Проект для пассажиров метро получил награду ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD.

В рамках совместного с Московским метрополитеном проекта «Сервис Face Pay для оплаты проезда» используется система Face Pay, которая позволяет пользователю совершить проход через турникет с помощью технологии распознавания лица и обеспечивает высокую пропускную способность. Сервис был запущен осенью 2021 года на всех станциях метро, а весной 2022 года – на станции «Кутузовская» Московского центрального кольца. В сентябре Face Pay заработает на всех станциях МЦК, а до конца этого года оплачивать проезд по биометрии смогут пассажиры регулярных речных маршрутов.

Банк ВТБ (ПАО) обеспечивает проведение расчетов по привязанным к биометрии банковским картам, в том числе осуществляет анализ поездок за день для определения стоимости проезда пассажира с учетом правил организации пересадок между различными видами транспорта.

- Отрадно одержать победу в номинации «Платежный сервис B2C» на премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли, так как именно благодаря таким масштабным проектам мы вместе двигаемся в уникальное технологичное будущее. Использование Face Pay все более активно распространяется среди горожан, и мы счастливы, что новый сервис делает проезд пользователей еще более комфортным и безопасным, — прокомментировал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ.

- По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы запускаем самые инновационные и полезные сервисы на базе российских разработок. Нашу технологию уже неоднократно отмечали признанные эксперты из разных сфер, её активно используют пассажиры. Сегодня с помощью Face Pay в метро проходят почти 190 тыс. пользователей, и эта цифра постоянно растет. Это удобно: не нужно ничего искать в карманах и доставать из кошелька карты, рекомендую всем попробовать, — отметил Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.