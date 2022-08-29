В Белгороде «Ростелеком» совместно с КиберШколой наградил лучших участников просветительского проекта «Цифровое лето»

Все лето ребята изучали азы программирования и получали навыки работы с медиатехнологиями.

«Ростелеком» и представительство международной КиберШколы программирования KIBERone завершили третий этап образовательной программы «Цифровое лето» в Белгороде. Ее участниками стали 30 ребят из ДНР и ЛНР, временно находящихся на территории Белгородской области. Цель проекта — дать им базовые знания в сфере информационных технологий, научить основам программирования, развить навыки работы с медиатехнологиями и творческие способности.

Занятия стартовали в июне и продолжались всё лето. Обучение проходило в очной форме на базе КиберШколы. Образовательная программа состояла из трех модулей по 10 занятий. По окончании каждого модуля слушатели защищали свои IT-проекты и получали сертификаты о прохождении курса.

- Наш проект «Цифровое лето» сделал каникулы не только разнообразнее, но и полезнее. Ученики с удовольствием посещали занятия, задавали много вопросов преподавателям, стремились получить как можно больше новой и интересной для них информации о цифровом мире. Параллельно дети побывали на нескольких экскурсиях и ознакомились с Белгородской областью, ее достопримечательностями, узнали историю развития телекоммуникаций в регионе и специфику работы нашей компании, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

После подведения итогов для ребят был организован мастер-класс по приготовлению торта «Прощай, лето!»

- Мы подходили индивидуально к подаче материала. Обучили сложным вещам, например, программированию на языке Lua. В течение учебного курса подростки создавали свои продукты в игровой форме, учились строить программы и алгоритмизировать свои действия, - поделился Дмитрий Грищук, директор KIBERone в Белгороде.

- У наших детей этот год был тяжелым. Ковид, вынужденный переезд, непростая психологическая атмосфера — всё это отразилось на образовательном процессе. Иногда было просто не до уроков. Я в какой-то момент испугалась, что у сына совсем пропадет желание учиться. Но проект “Цифровое лето” показал, что мой мальчик всё такой же любознательный. Сейчас он сам говорит, что ему нужно подтянуть английский, информатику, математику, - рассказала Ирина, мама участника проекта.

Все слушатели успешно сдали экзамен и получили полезные сувениры от «Ростелекома». А самые креативные ученики – Роман Шарыкин, Анна Кузьмина, Семен Шевчук, Максим Горомовой и Диана Химяк – стали обладателями еще и специальных призов провайдера.

После подведения итогов для ребят был организован мастер-класс по приготовлению торта «Прощай, лето!».