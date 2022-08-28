Белгородские волонтеры для детей из Харьковской области организовали поездку в летний лагерь

Благодаря волонтерам дети из Харьковской области отдохнули на юге России. Фото: телеграм-канал #ВНУКИ

Белгородское волонтерское движение «Десятый круг» и МОО «ВНУКИ» совместно организовали поездки для детей из Харьковской области в Новороссийск и Москву. Ребята с освобожденных территорий отдыхали и набирались сил, новых знаний и интересных знакомств на юге России.

В оздоровительном лагере «Глобус» юные харьковчане познакомились с достопримечательностями и памятными местами Краснодарского края. Они также смогли подумать над выбором профессий на увлекательных занятиях по профориентации, организованных активистами волонтерского движения.

Ребята посетили памятные места Новороссийска. Фото: телеграм-канал #ВНУКИ

По словам главы организации «ВНУКИ» Татьяны Поп, дети из Украины росли в условиях навязывания ненависти по отношению ко всему русскому, и теперь активисты стараются показать им настоящую Россию во всем ее многообразии.

- Русский мир не только освобождает их от украинских националистов, но и берет под свое крыло. Мы должны позаботиться о них и воспитать достойных граждан, с правильными ценностями и светлыми, добрыми мыслями. Можно сказать, что сейчас это наша историческая миссия, - подчеркнула общественница.

Основатель белгородского волонтерского движения «Десятый круг» Евгений Бакало уверен: шаг за шагом дети Украины обретают уверенность в завтрашнем дне. Знакомятся с истинной историей земли русской. Земли на ее окраинах.

Ребята с волонтерами высадили кусты роз на территории Донского монастыря. Фото: Евгений Бакало.

К слову, название волонтерского движения – не случайно. Так называется книга Евгения Бакало. Одноименная повесть «Десятый круг» связана с Украиной. В период с 2014 года Евгений посещал Донбасс с волонтерскими миссиями.

С начала специальной военной операции был создан канал помощи неорганизованным беженцам из Украины. Сейчас в группе 3200 участников. На сотый день СВО группа волонтеров выполнила 394 целевые доставки гуманитарных посылок для более чем двух тысяч человек. На сегодняшний день выполнено порядка 800 заявок по оказанию гумпомощи. И это только из автоматической системы.

Сейчас в Белгородской области работают системы подбора вакансий для работы беженцам, поиск людей, помощь в получении медицинского обслуживания, услуг репетиторов для школьников и прочие.

В июле и августе благодаря волонтерам группы детей из Харьковской области также побывали в Москве. Во время первой поездки ребята повстречались с патриархом Кириллом, посетили Донской монастырь и высадили кусты роз в память о погибших детях Донбасса. Вторая группа юных харьковчан во время августовской поездки прогулялась по Красной площади, возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Школьники в России уже четвертый месяц, весной они с семьями уехали в Белгород из родного города. Там до сих пор неспокойно, но дети не теряют надежды вернуться домой.

Прогулка юных харьковчан по Москве. Фото: Евгений Бакало.

- Перед поездкой в Москву у деток было состояние легкого опасения. Совсем недавно им говорили, что Москва – это центр мирового зла. Но после посещения столицы России все страхи развеялись. Появились желания жить в этом городе, творить, учиться, работать. Им еще предстоит изучить и настоящую историю. Географию. Литературу. В детях наше будущее. Будущее России. Будущее Украины! – отметил Евгений.