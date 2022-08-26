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Экономика26 августа 2022 8:50

ВТБ: объем платежей участников программы компенсации комиссий в СБП превысил 4 миллиарда рублей

Программа стала одним из стимулов роста популярности СБП у малого бизнеса
Источник:kp.ru
За год действия программы компенсации комиссий бизнесу за использование СБП клиенты ВТБ провели платежи на 4,3 миллиарда рублей.

За год действия программы компенсации комиссий бизнесу за использование СБП клиенты ВТБ провели платежи на 4,3 миллиарда рублей.

По данным ВТБ, наиболее активно в программе принимали участие предприниматели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Красноярского и Пермского края, Тюменской области.

Банк ВТБ (ПАО) фиксирует кратный рост объема и числа транзакций корпоративных клиентов после запуска программы компенсации комиссий. За первое полугодие 2022 года они совершили в СБП более 4 миллионов платежей на 12,5 миллиарда рублей, что в 24 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года. Во втором квартале по сравнению с первым число транзакций в СБП выросло в пять раз, до 3,5 миллиона, оборот – в два раза, до 8 миллиардов.

- ВТБ участвует в программе компенсации комиссий для предприятий МСП с момента ее запуска. Это позволило клиентам среднего и малого бизнеса банка, использующим СБП для расчетов с покупателями, получить компенсации на десятки миллионов рублей. Программа в значительной степени простимулировала интерес к СБП со стороны малого бизнеса. В 2022 году этот достаточно молодой инструмент расчетов стал альтернативным решением после ухода с рынка зарубежных платежных систем, а продление госпрограммы сделало его использование еще более привлекательным, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Напомним, ВТБ подключился к Системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного, среднего и малого бизнеса с использованием динамического, статического QR-кода и кассовой ссылки. Оплата покупки осуществляется напрямую со счета физического лица и без участия платежных систем, как иностранных, так и российских.

БИЗНЕС-ПРЕСС