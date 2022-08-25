Фонд «Милосердие» помогает сохранять родники Белгородчины

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В этом году сотрудники старооскольского центра культурного развития «Горняк» подали заявку для участия в грантовой программе «Стальное дерево». Они предложили провести серию субботников, чтобы привлечь местных жителей и волонтеров к расчистке территорий рядом с известными родниками. Сейчас подходы к большинству из них заросли травой и сильно замусорены, а о самих источниках, в лучшем случае, знают только местные жители.

Проект также предусматривает развлекательно-познавательные активности для местных жителей и участников субботников. У них будет возможность присоединиться к плясовой интерактивной программе «Айда на завалинку!», которая направлена на популяризацию русского народного танца. Зрители познакомятся с основными движениями и рисунками народных плясовых, а также примут участие в хороводном флешмобе «Калинка». На мастер-классах они смогут узнать о секретах изготовления куколки Купавки и об обряде, в котором она используется.

«Родники - это бесценный дар, который необходимо беречь и сохранять,- прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - Наши предки считали эти места территорией духовного и культурного просвещения, возле родников проходили обряды и гуляния. Проект, который мы поддержали, поможет привлечь жителей Белгородчины к благоустройству природных источников и откроет новые возможности организации культурно-познавательного досуга рядом с ними. Все это особенно важно в Год культурного наследия народов России».

Средства гранта от фонда «Милосердие» авторы проекта направили на приобретение инвентаря и материалов для проведения мастер-классов, на транспортные расходы, а также на изготовление дорожных указателей и реквизита для развлекательных программ.

Стартом проекта стал сбор мусора на территории рядом с Потуданским родником в поселке Логвиновка и установка информационной таблички. Всего волонтерам предстоит провести уборку возле шести природных водных источников на территориях четырех сельских поселений Старооскольского городского округа.

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Сергей Александров

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»