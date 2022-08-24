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Общество24 августа 2022 14:10

Белгородское отделение КПРФ: помощь и солидарность

Несколько дней назад планета отметила Всемирный день гуманитарной помощи
Белгородские коммунисты – активные участники многих социально-направленных мероприятий.

Белгородские коммунисты – активные участники многих социально-направленных мероприятий.

День гуманитарной помощи был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2008 года с главной идеей: обеспечить жизненно необходимую помощь людям, страдающим от бедствий - независимо от места их проживания, национальности, социальной и религиозной принадлежности или каких-либо иных признаков.

- Солидарное, гуманное общество – это, в первую очередь, наши совместные дела для доброго будущего, сплоченность перед лицом трудностей и опасности, - уверен первый секретарь Комитета БРО КПРФ, руководитель фракции в Белгородской областной Думе Станислав Панов. – Последние годы и месяцы стали испытанием на прочность, всколыхнувшим в наших людях лучшие качества. Отсюда и такое количество волонтерских проектов, инициатив граждан. И представители нашей партии, сообща решающие различные гуманитарные задачи – не исключение.

Бережем здоровье вместе

Вот совсем свежий пример из Борисовского района Белгородчины. Его пожилой житель, инвалид Николай Николаевич обратился в местное отделение партии: посетовал, что ограничен в передвижениях, сложно ему дойти до аптеки, до магазина… Обсудив проблему уже со Станиславом Геннадьевичем, договорились приобрести устойчивый трехколесный велосипед. Дело, как выяснилось, не самое простое и дешевое. В итоге помощь стала действительно совместной: вопрос финансирования решился при участии депутата уже Государственной Думы - Сергея Гаврилова.

Полезный подарок для Николая Николаевича.

Полезный подарок для Николая Николаевича.

Поддержать, помочь сохранить здоровье землякам – важная задача для партийцев. А в условиях тотального распространения COVID-19 в 2020-2021 годах она стала одной из первоочередных. Коммунисты активно включились в работу: автомобиль КПРФ был предоставлен для развоза врачей Белгородского района по вызовам, доставки крови со станции переливания и других важных дел. Комсомольская молодежь обзванивала пожилых земляков, оставшихся в одиночестве из-за ограничений, узнавая о потребностях. Волонтеров партии можно регулярно встретить за раздачей в людных местах средств индивидуальной защиты. А накануне Пасхальных празднеств по инициативе первого секретаря закупали антисептики и маски, которые передали на кладбища и в храмы, чтобы безвозмездно раздавать людям.

- Быть верующим человеком или атеистом – это личное дело каждого. Вспомните: несмотря на призывы властей и священников остеречься коронавируса, белгородцы все равно массово посещали эти объекты. А если уж мы не можем предотвратить скопление людей, то нужно сделать все, чтобы обеспечить их безопасность, - кратко, но емко объяснял тогда свои действия депутат.

Сбор грузов гуманитарного назначения – для членов партии дело привычное.

Сбор грузов гуманитарного назначения – для членов партии дело привычное.

На старт!

Внушительная часть работы регионального отделения направлена на поддержку и развитие спорта. Особые отношения связывают с командой «Спартак-КПРФ» - молодежным клубом, где играют ребята 15-23 лет.

- Мы помогаем в разных вопросах, ведь для провинциального непрофессионального клуба элементарная покупка спортивной формы и качественного инвентаря, транспорт для выезда - непосильные финансовые траты. И все это не зря: наши ребята привлекают к себе внимание и уже некоторые «выпускники» команды играют в довольно известных отечественных клубах. Нас и на Московские турниры приглашают: буквально несколько дней назад мы помогли ребятам с автобусом, чтобы они приняли участие в играх в столице, - рассказывает наш собеседник.

Кубок Победы – футбольный турнир, родом из Белгорода.

Кубок Победы – футбольный турнир, родом из Белгорода.

Есть на Белгородчине и свой турнир, который уже становится традиционным и привлекает все больше команд-участниц. Кубок Победы по футболу среди мужских команд уже второй год проходит в областном центре, а поддержку ему оказывают не только местные белгородские депутаты, но и Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы.

Одной из красочных и торжественных традиций турнира является вынос копии Знамени Победы, а комсомольцы рассказывают участникам соревнований и зрителям о его истории и надписях на полотнище, а затем желающие могут сами создать копию знамени.

Не секрет, что в последние месяцы к великому Знамени Победы вновь приковано внимание миллионов людей.

– Всему миру стала известна простая украинская бабушка, которая вышла встречать солдат с Красным флагом. Красный флаг – не просто символ. Это знамя победителей, - подчеркивает Станислав Панов.

Сила – в единстве!

Станислав Панов уверен: наша сила – в единстве и исторической правде!

Станислав Панов уверен: наша сила – в единстве и исторической правде!

Специальная военная операция стала для представителей партии и многих неравнодушных жителей региона еще одним поводом сплотиться и начать активную гуманитарную работу.

Несколько дней назад СМИ облетела новость о том, что партия отправила на Донбасс свой 100-й гуманитарный конвой. Конечно, свою лепту в формирование таких масштабных поставок вносят и наши земляки. Важно отметить, что белгородцы включились в работу по оказанию помощи пострадавшим с самых первых дней: 28 февраля была сформирована первая партия продуктов и средств гигиены для покинувших свои дома жителей ДНР и ЛНР. А 7 марта жители Белгорода, Белгородского района, представители Яковлевского и Грайворонского отделений партии, фермеры из Ивнянского района собрали уже около десятка машин гуманитарного груза.

Нередко белгородцы привозят в пункт сбора целыми багажниками помощь для пострадавших.

Нередко белгородцы привозят в пункт сбора целыми багажниками помощь для пострадавших.

- Мы всеми силами пытаемся помочь людям как-то пережить это время, пытаемся как-то успокоить и развлечь детей, - рассказывает депутат. – Спасибо тем, кто помогает решать эти вопросы. И тем, кто активно поддерживает военных, отстаивающих право жителей Донбасса на мирную жизнь.

Белгородские коммунисты наладили дружеские связи с военнослужащими, всячески стараются их поддерживать. Недавно коммунисты встретились с вернувшимися в страну военнослужащими, которым вручили памятные медали ЦК КПРФ.

В партии отмечают, что группа неравнодушных людей, образовавшаяся для поддержки военных еще в феврале, очень быстро разрослась. Например, в Старооскольском и Чернянском районах женщины начали активно готовить и передавать выпечку – ни одна поездка к воинам уже не обходится без многочисленных пирогов. Есть активисты из Яковлевского района, которые по выходным устраивают для военнослужащих домашние обеды.

Вкусная поддержка от жителей Белгородчины.

Вкусная поддержка от жителей Белгородчины.

Отдельный и очень желанный подарок – письма и рисунки детей. Они приходят из разных уголков страны и представители партии с радостью их передают. А в белгородской гимназии №10 собрали целую пачку писем, в каждом из которых - невероятное количество слов поддержки и гордости от учащихся.

- Наша сила – в единстве. Мы живем в приграничном регионе и, наверное, гораздо острее других жителей страны понимаем некоторые особенности нынешней ситуации, - резюмирует наш собеседник. - И я уверен, что увеличение числа людей, помогающих оказывать гуманитарную помощь – обнадеживающий знак.

В каждом детском послании – добрые эмоции и пожелания.

В каждом детском послании – добрые эмоции и пожелания.

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