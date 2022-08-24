Белгородское отделение КПРФ: помощь и солидарность

Белгородские коммунисты – активные участники многих социально-направленных мероприятий.

День гуманитарной помощи был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2008 года с главной идеей: обеспечить жизненно необходимую помощь людям, страдающим от бедствий - независимо от места их проживания, национальности, социальной и религиозной принадлежности или каких-либо иных признаков.

- Солидарное, гуманное общество – это, в первую очередь, наши совместные дела для доброго будущего, сплоченность перед лицом трудностей и опасности, - уверен первый секретарь Комитета БРО КПРФ, руководитель фракции в Белгородской областной Думе Станислав Панов. – Последние годы и месяцы стали испытанием на прочность, всколыхнувшим в наших людях лучшие качества. Отсюда и такое количество волонтерских проектов, инициатив граждан. И представители нашей партии, сообща решающие различные гуманитарные задачи – не исключение.

Бережем здоровье вместе

Вот совсем свежий пример из Борисовского района Белгородчины. Его пожилой житель, инвалид Николай Николаевич обратился в местное отделение партии: посетовал, что ограничен в передвижениях, сложно ему дойти до аптеки, до магазина… Обсудив проблему уже со Станиславом Геннадьевичем, договорились приобрести устойчивый трехколесный велосипед. Дело, как выяснилось, не самое простое и дешевое. В итоге помощь стала действительно совместной: вопрос финансирования решился при участии депутата уже Государственной Думы - Сергея Гаврилова.

Полезный подарок для Николая Николаевича.

Поддержать, помочь сохранить здоровье землякам – важная задача для партийцев. А в условиях тотального распространения COVID-19 в 2020-2021 годах она стала одной из первоочередных. Коммунисты активно включились в работу: автомобиль КПРФ был предоставлен для развоза врачей Белгородского района по вызовам, доставки крови со станции переливания и других важных дел. Комсомольская молодежь обзванивала пожилых земляков, оставшихся в одиночестве из-за ограничений, узнавая о потребностях. Волонтеров партии можно регулярно встретить за раздачей в людных местах средств индивидуальной защиты. А накануне Пасхальных празднеств по инициативе первого секретаря закупали антисептики и маски, которые передали на кладбища и в храмы, чтобы безвозмездно раздавать людям.

- Быть верующим человеком или атеистом – это личное дело каждого. Вспомните: несмотря на призывы властей и священников остеречься коронавируса, белгородцы все равно массово посещали эти объекты. А если уж мы не можем предотвратить скопление людей, то нужно сделать все, чтобы обеспечить их безопасность, - кратко, но емко объяснял тогда свои действия депутат.

Сбор грузов гуманитарного назначения – для членов партии дело привычное.

На старт!

Внушительная часть работы регионального отделения направлена на поддержку и развитие спорта. Особые отношения связывают с командой «Спартак-КПРФ» - молодежным клубом, где играют ребята 15-23 лет.

- Мы помогаем в разных вопросах, ведь для провинциального непрофессионального клуба элементарная покупка спортивной формы и качественного инвентаря, транспорт для выезда - непосильные финансовые траты. И все это не зря: наши ребята привлекают к себе внимание и уже некоторые «выпускники» команды играют в довольно известных отечественных клубах. Нас и на Московские турниры приглашают: буквально несколько дней назад мы помогли ребятам с автобусом, чтобы они приняли участие в играх в столице, - рассказывает наш собеседник.

Кубок Победы – футбольный турнир, родом из Белгорода.

Есть на Белгородчине и свой турнир, который уже становится традиционным и привлекает все больше команд-участниц. Кубок Победы по футболу среди мужских команд уже второй год проходит в областном центре, а поддержку ему оказывают не только местные белгородские депутаты, но и Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы.

Одной из красочных и торжественных традиций турнира является вынос копии Знамени Победы, а комсомольцы рассказывают участникам соревнований и зрителям о его истории и надписях на полотнище, а затем желающие могут сами создать копию знамени.

Не секрет, что в последние месяцы к великому Знамени Победы вновь приковано внимание миллионов людей.

– Всему миру стала известна простая украинская бабушка, которая вышла встречать солдат с Красным флагом. Красный флаг – не просто символ. Это знамя победителей, - подчеркивает Станислав Панов.

Сила – в единстве!

Станислав Панов уверен: наша сила – в единстве и исторической правде!

Специальная военная операция стала для представителей партии и многих неравнодушных жителей региона еще одним поводом сплотиться и начать активную гуманитарную работу.

Несколько дней назад СМИ облетела новость о том, что партия отправила на Донбасс свой 100-й гуманитарный конвой. Конечно, свою лепту в формирование таких масштабных поставок вносят и наши земляки. Важно отметить, что белгородцы включились в работу по оказанию помощи пострадавшим с самых первых дней: 28 февраля была сформирована первая партия продуктов и средств гигиены для покинувших свои дома жителей ДНР и ЛНР. А 7 марта жители Белгорода, Белгородского района, представители Яковлевского и Грайворонского отделений партии, фермеры из Ивнянского района собрали уже около десятка машин гуманитарного груза.

Нередко белгородцы привозят в пункт сбора целыми багажниками помощь для пострадавших.

- Мы всеми силами пытаемся помочь людям как-то пережить это время, пытаемся как-то успокоить и развлечь детей, - рассказывает депутат. – Спасибо тем, кто помогает решать эти вопросы. И тем, кто активно поддерживает военных, отстаивающих право жителей Донбасса на мирную жизнь.

Белгородские коммунисты наладили дружеские связи с военнослужащими, всячески стараются их поддерживать. Недавно коммунисты встретились с вернувшимися в страну военнослужащими, которым вручили памятные медали ЦК КПРФ.

В партии отмечают, что группа неравнодушных людей, образовавшаяся для поддержки военных еще в феврале, очень быстро разрослась. Например, в Старооскольском и Чернянском районах женщины начали активно готовить и передавать выпечку – ни одна поездка к воинам уже не обходится без многочисленных пирогов. Есть активисты из Яковлевского района, которые по выходным устраивают для военнослужащих домашние обеды.

Вкусная поддержка от жителей Белгородчины.

Отдельный и очень желанный подарок – письма и рисунки детей. Они приходят из разных уголков страны и представители партии с радостью их передают. А в белгородской гимназии №10 собрали целую пачку писем, в каждом из которых - невероятное количество слов поддержки и гордости от учащихся.

- Наша сила – в единстве. Мы живем в приграничном регионе и, наверное, гораздо острее других жителей страны понимаем некоторые особенности нынешней ситуации, - резюмирует наш собеседник. - И я уверен, что увеличение числа людей, помогающих оказывать гуманитарную помощь – обнадеживающий знак.