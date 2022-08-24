На Соборной площади Белгорода установят трехметровую виолончель

Фестиваль «BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» впервые пройдет под открытым небом. фото: с сайта губернатора и правительства области.

Белгород продолжает готовиться к масштабному фестивалю «BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья». В этом году он впервые пройдет под открытым небом.

К празднику город украсят необычные арт-объекты. На его улицах появится сорок виолончелей высотой от полутора до двух метров.

- С 26 по 28 августа белгородцы и гости города смогут принять участие в арт-челлендже: раскрасить на свое усмотрение трафареты в виде виолончелей. Возле каждого объекта будут дежурить волонтеры, которые раздадут всем желающим краски, - сообщает министерство культуры Белгородской области.

Виолончели установят на главных площадках фестиваля - у локации «Лев», в парке Победы, возле спорткомплекса Светланы Хоркиной и на набережной Везелки. Главный арт-объект разместят на Соборной площади. Там появится трехметровая арт-виолончель.

- Каждый музыкант мечтает придать своей музыке краску, а художник мечтает о том, чтобы его краски зазвучали. Любой человек может выразить себя в искусстве и оставить свой след в нашей музыкальной феерии. Мы выберем самую яркую и интересную работу и обязательно отметим ее — наградим памятным подарком, - отметил арт-директор фестиваля Борислав Струлев.