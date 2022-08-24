Юрий Зайцев и Игорь Маковский обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Республики Марий Эл

Игорь Маковский и Юрий Зайцев.

23 августа состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева и генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Стороны обсудили вопросы подготовки электросетевой инфраструктуры региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и прохождение пожароопасного сезона.

На площадке Многофункционального информационно-технологического центра «Мариэнерго» Игорь Маковский и врио Главы региона заслушали доклад по безаварийному прохождению пожароопасного сезона и мероприятиям по предотвращению порчи электросетевых объектов в связи с лесными пожарами и, как следствие, обесточения потребителей. Специалисты филиала держат на особом контроле риски возгорания, участвуют в поиске термоточек, локализуют и ликвидируют действующие очаги.

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«Сегодня энергетики встали плечом к плечу со службами, которые борются с аномальными лесными пожарами в Марий Эл, а также Рязанской и Нижегородской областях. Мы взаимодействуем с административными властями по предотвращению возгораний, активно участвуем в тушении. Мы – опора и ресурс для всех регионов нашего присутствия и делаем все, чтобы решать любые задачи в интересах жителей», – подчеркнул Игорь Маковский.

Врио Главы региона отметил качественную работу сотрудников «Мариэнерго», подчеркнув, что это ведущее электросетевое предприятие республики, и выразил благодарность за надежное электроснабжение жителей Марий Эл. «Мы активно взаимодействуем с региональным филиалом компании. Его деятельность становится более высокотехнологичной. Уверен, что мы всегда будем конструктивно взаимодействовать по всем вопросам и в дальнейшем», – сказал Юрий Зайцев.