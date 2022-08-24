Белгородские энергетики готовы к ликвидации аварийных ситуаций в сложных погодных условиях

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» принял участие в межведомственных учениях по отработке взаимодействия предприятий и служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса в условиях низких температур наружного воздуха. Мероприятие стало важным этапом подготовки электросетевого комплекса Белгородской области к отопительному сезону.

Перед участниками была поставлена задача продемонстрировать практические навыки оперативного устранения массовых технологических нарушений, вызванных ураганными ветрами и выпадением многочисленных осадков в виде мокрого снега, умение блокировать развитие аварий, принимать правильные решения в сложной обстановке в условиях ограниченного времени. Особое внимание уделили оценке эффективности взаимодействия энергетиков с органами власти, специалистами ведомств и предприятий, задействованных в аварийно-восстановительных работах.

По сценарию учений, 17 декабря 2022 г. из-за неблагоприятных погодных условий начались массовые отключения электроэнергии в распределительной сети 6/10кВ, технологические нарушения на линиях электропередачи и подстанциях 35-330 кВ. В результате без электроэнергии остались потребители и социальные объекты в 15 районах Белгородской области. После получения данных о масштабе отключений в Белгородэнерго ввели особый режим работы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Областной штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения сразу же взял ситуацию под контроль. Штаб Белгородэнерго организовал проведение аварийно-восстановительных работ и взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами.

В ходе учений было проверено, на сколько оперативно перемещены в районы аварийных ситуаций бригады, оснащенные необходимыми материалами и спецтехникой, смогли ли электромонтеры эффективно устранить повреждения вне мест постоянной дислокации. Как организовано размещение, питание и бытовое обслуживание энергетиков. Смогли ли бригады быстро запитать от передвижных резервных источников электроснабжения социально значимые объекты региона. И на сколько эффективно в целом организованы действия всех участников восстановительных работ.

В учениях были задействованы представители ГУ МЧС России по Белгородской области, филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» ЧП МЭС, филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», а также 24 оперативно-выездные и ремонтные бригады Белгородэнерго, оснащенные 42 единицами спецтехники, 16 РИСЭ по 100 кВт каждый. Благодаря слаженным совместным действиям электроснабжение условно обесточенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Ярослав Юриков отметил: «Учения прошли успешно. Все участники еще раз подтвердили готовность эффективно реагировать на потенциально опасные ситуации и оперативно ликвидировать их последствия. Это особенно важно для скорейшего восстановления электроснабжения обесточенных потребителей в период низких температур».