Воронежская облдума утвердила повышение максимального размера выплат по социальным контрактам

Новый закон, принятый депутатами Воронежской областной думы, улучшит социальную поддержку нужающихся в ней граждан. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

Региональный парламент одобрил изменения в региональное законодательство по вопросам государственной социальной помощи на основании социального контракта.

– По направлению предпринимательской деятельности максимальный размер выплат увеличивается с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Принятие закона позволит дополнительно привлечь на оказание государственной помощи в рамках соцконтракта 159 млн рублей федеральных средств при софинансировании в объеме 25,8 млн рублей из бюджета региона.

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, всего в 2022 году с жителями Воронежской области планируется заключить 3,5 тысячи социальных контрактов. В том числе не менее 20% – по мероприятию «на поиск работы», не менее 30% – по мероприятию «на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», не более 25 % – по мероприятию «на ведение личного подсобного хозяйства» и не более 25% – по мероприятию «на преодоление трудной жизненной ситуации». В общей сложности на эти цели на сегодняшний день предусмотрено 425,8 млн рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств на реализацию программы к 1 июля составило 342 млн руб. (80% от плана). Численность граждан, заключивших социальные контракты, составляет 2287 с составом семей численностью менее 5300 человек.

Социальный контракт — это договор, который заключается между органами соцзащиты и семьей или гражданином, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Средства, полученные по такому контракту, могут быть направлены на развитие личного подсобного хозяйства, организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, поиск работы, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

— Эта форма государственной помощи была внедрена в регионе еще в 2014 году. С 2020 года работа по заключению социальных контрактов в Воронежской области была значительно усилена. В ноябре 2020 года региональным парламентом был принят закон, в соответствии с которым были увеличены размеры, а также определены новые формы и порядок таких денежных выплат, — напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Финансовая поддержка мероприятий осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов и рассчитана до 2024 года включительно.

Отметим, что в 2021 году в Воронежской области заключено более 3303 социальных контракта. На финансирование контрактов в бюджете было заложено более 382,3 млн рублей. Было заключено 784 контракта по направлению «поиск работы», 1253 — по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», еще 387 — на ведение личного подсобного хозяйства и 879 — на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

Чтобы оформить социальный контракт, нужно обратиться с заявлением и документами в орган соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ. Подробности можно найти тут.