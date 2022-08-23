Белгородский губернатор встретился с жителями села, откуда поступила жалоба на некачественное восстановление разрушенного дома

Губернатор, как и обещал, встретился в пострадавшими жителями села Козычево. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

На прошлой неделе на прямую линию к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился житель села Козычево Яковлевского городского округа. Он пожаловался на некачественное восстановление разрушенного дома. Глава региона, как и обещал, лично проверил ход работ. О том, как прошла встреча с местными жителями, он рассказал на своей странице в соцсети.

Глава региона отметил, что жителей пострадавших сел не оставят один на один со своей бедой. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

- В начале мая из-за пожара на объекте здесь были повреждены 14 домовладений, одно из которых было разрушено полностью. На прошлой неделе поступила жалоба от местных жителей, что восстановительные работы выполняются некачественно. Выехал разобраться. Ситуация была сложная только по одному объекту, но подрядчик успел ее оперативно закрыть, - поделился Вячеслав Гладков.

Жителям села помогли восстановить подсобное хозяйство. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

По его словам, сейчас у местных жителей нет вопросов к качеству работ. Восстановили даже уничтоженное подсобное хозяйство. Он также напомнил, что ремонт пострадавших при обстреле домов снимается с контроля только после получения расписки от собственников о том, что у них нет претензий.

- Сейчас у главы округа Олега Медведева все 14 расписок. Но главное, что люди спокойны, что они не один на один со своей бедой, и мы стараемся оперативно помогать, - добавил губернатор.