Губернатор о дежурстве белгородских учителей на переходах: «Если скажете - нет, значит, придем сами. Я время в своем графике найду»

Вячеслав Гладков жестко отреагировал на вопрос о целесообразности дежурства учителей на пешеходных переходах у школ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Утром 22 августа во время оперативного совещания при губернаторе Белгородской области было озвучено, что в первые дни сентября в регионе планируют организовать дежурство учителей на пешеходных переходах у школ. Судя по всему, разлетевшаяся по интернету новость воодушевила не всех. Во время вечернего прямого эфира у Вячеслава Гладкова спросили, действительно ли педагогам нужно будет встречать и провожать учеников.

- Надеюсь, что новость об организации дежурства учителей на дорогах в первые учебные дни - фейк. Неужели недостаточно Росгвардии и полиции? Почему учителей, несмотря на огромную нагрузку, в личное время будут направлять на дежурство? Учителя перегружены. Время им нужно на восстановление нервной системы, не верится в добровольцев, - обратилась к главе региона местная жительница.

Вячеслав Гладков отметил, что вопрос его несколько удивил. Он также добавил, что принуждать никого ни к чему не планируют.

- У меня мама учитель. Если честно, вопрос для меня немножко странный. Почему? Я всю свою жизнь видел, как начинается первое сентября, и дежурство не на дороге, а за час до начала учебного дня на пешеходных переходах, которые находятся перед школой, - заметил глава региона.

По его словам, речь идет о крупных населенных пунктах.

- Я сейчас говорю, в первую очередь, про городские школы. Устраивать дежурства в сельских школах, где три машины на село, наверное, смысла нет. В больших городах количество учителей в среднем от пятидесяти до ста человек, - прокомментировал вопрос Вячеслав Гладков.

По его мнению, нет ничего страшного в том, чтобы в течение двух-трех недель один-два учителя по собственному желанию встречали своих учеников, напоминали им правила перехода проезжей части, тем самым обезопасив их жизнь и здоровье.

- Мне кажется, настоящий учитель и вопросы задавать не будет, потому что это абсолютно естественно, - ответил глава региона.

Он также добавил, что всегда выступал против привлечения педагогов к ночным дежурствам или земельным работам.

- Но здесь все-таки речь идет о безопасности детей, и около каждой школы, конечно, Росгвардию и полицейского поставить невозможно. Вы помните, наверное, что у нас приграничный регион, и в целом на сегодняшний день ситуация достаточно непростая. Если вы скажете - нет, ни о каком принуждении здесь не идет речь. Значит, придем, сами станем и будем встречать детей, которые ходят в ваши школы. Не переживаете, я время в своем графике найду. Детей мне жалко, - отметил губернатор.