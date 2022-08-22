Губернатор Белгородской области призвал ускорить работы по восстановлению домов, поврежденных 3 июля

Вячеслав Гладков: На следующей неделе выеду на место лично, чтобы пообщаться с людьми и оценить темпы работ. Фото: скриншот видео.

На еженедельном оперативном совещании Правительства Белгородской области Вячеславу Гладкову доложили о ходе ремонта квартир и частных домов Белгорода, которые были повреждены в результате обстрела 3 июля.

Напомним, региональному минстрою предстояло восстановить 81 поврежденный дом (120 жилых помещений). 24 домовладения были сильно разрушены и уже не подлежат восстановлению – они пошли под снос. Собственникам таких домов покупают квартиру или дом с соответствующей разрушенному жилью площадью. На данный момент подписано 6 договоров на приобретение жилья. Уже 2 семьи заехали в новую жилплощадь. 3 сделки находятся в процессе оформления. Самостоятельно подобрать себе жилье предпочли 4 собственника. Еще 11 собственников до сих пор не определились с выбором.

Полностью отремонтированы 86 из 96 поврежденных помещений, от жителей получены соответствующие расписки. Сейчас ремонт продолжается в 10 помещениях. Однако не во все дома у строителей есть полный доступ. Восстановление некоторых домовладений также осложняет их ветхость и общее техническое состояние.

Вячеслав Гладков призвал минстрой ускорить работы и усилить взаимодействие с собственниками.

- Нужно ускорять работу с жителями, чтобы оказать им консультативную, административную и методическую помощь в окончательном выборе. На следующей неделе выеду на место лично, чтобы пообщаться с людьми и оценить темпы работ, — отметил глава региона.