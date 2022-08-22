Более 12 тысяч белгородцев подключили сервис «Ростелеком Книги»

Пользователи сервиса могут выбрать пакет услуг и тарифов, подходящий именно им.

Число пользователей сервиса «Ростелеком Книги» в Белгородской области превысило 12 тысяч. Только за первое полугодие зафиксировано почти четыре тысячи подключений.

«Ростелеком Книги» — совместный проект цифрового провайдера и ЛитРес — стартовал осенью 2019 года. Библиотечный каталог постоянно пополняется и в настоящее время насчитывает 245 тысяч электронных и 54 тысячи аудиокниг. На платформе представлены произведения разных жанров: зарубежная и русская классика, исторические романы, мемуары, сказки, современная проза, фантастика и другие. Также доступны разделы по психологии и саморазвитию.

- Все больше пользователей читают произведения в электронном виде или слушают аудиокниги. Для таких продвинутых книголюбов наш сервис просто незаменим. Достаточно скачать приложение, и огромная библиотека будет всегда под рукой. Программа синхронизирует различные устройства: начать читать можно, например, дома на планшете или ноутбуке, а продолжить с того же места на смартфоне по пути на работу. При этом необязательно иметь доступ в интернет: книгу можно скачать заранее, - отметил Александр Куликов, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Услуга доступна абонентам «Домашнего интернета» от «Ростелекома». Стоимость базовой подписки на библиотеку в 150 тысяч изданий — 229 рублей в месяц. Новым пользователям платформа предоставляет бесплатный тестовый период на 14 дней.

К одному аккаунту можно привязать пять разных устройств — удобно для большой семьи. Кроме того, клиентам «Ростелекома» ЛитРес дает скидку 20 % на любые книги, которые не вошли в каталог подписки.

- Пользуюсь сервисом “Ростелеком Книги” чуть больше полугода. Считаю его очень удобным. Произведения сгруппированы по жанрам, что значительно облегчает поиск и выбор интересующей меня литературы. Нравится и то, что я могу настроить специальное приложение “Читай” под себя: выбрать шрифт, цвет текста и фона, яркость. Все эти опции делают процесс чтения максимально комфортным, - поделилась Елена Марышева, пользователь сервиса «Ростелеком Книги», город Белгород.

Сервис «Ростелеком Книги» доступен на сайте или в мобильном приложении ЛитРес «Читай!», которое можно установить на гаджеты с операционной системой iOS или Android. Стать подписчиком сервиса «Ростелеком Книги» просто: для этого нужно оформить подписку в личном кабинете провайдера на странице услуги «Домашний интернет», следуя подсказкам системы.

Пользователи сервиса могут выбрать пакет услуг и тарифов, подходящий именно им. Любители популярной литературы и классики, как правило, оформляют «Базовый». Активным людям, которые занимаются спортом или часто находятся за рулем, подойдет пакет «Аудио». В подписку «Премиум» входит в числе прочего бизнес-литература и книги по саморазвитию. А тем, кто чтению и прослушиванию аудиокниг посвящает всё свободное время, подойдет пакет «Всё включено».

Более подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.