Фонд «Милосердие»помогает развивать массовый спорт в регионах

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Создать в населенном пункте, не избалованном спортивными объектами, современнуюплощадкус уличными тренажерами предложили сами местные жители. В этом году они приняли участие в грантовой программе «Стальное дерево», которую поддерживает фонд, и стали победителями конкурса.

В результате волонтерской инициативы на детской площадке по улице Жукова появилась своя спортивная зона – здесь установили современные уличные тренажеры: «лыжи», «имитация гребли», «жим-вертикальная тяга», «жим ногами- брусья». Заниматься на новом оборудовании удобно и безопасно как детям, так и взрослым.

«Поддержка регионов в развитии уличной спортивной инфраструктуры стала одной из приоритетной в работе фонда в последнее время. Только за прошлый год мы помогли открыть более десятка новых спортивных комплексов в тех местах, где остро ощущалась их нехватка. Эти объекты очень востребованы не только молодежью, но приверженцами здорового образа жизни всех возрастов. Надеемся, что наш очередной проект поможет жителям Белгородчины еще больше подружиться со спортом», - прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Торжественное открытие спортивной площадки прошло как настоящий праздник с участием многих жителей поселка. Для них силами местных самодеятельных коллективов и солистов организовали концерт. Участникам проекта и фонду «Милосердие» за инициативность и развитие массового спорта вручили благодарственные письма от главы местной администрации.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».