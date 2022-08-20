В приграничных селах Белгородской области в ДНД берут людей с армейским опытом

По словам местных жителей, когда дружины начеку, спать спокойнее. фото: со страницы главы Борисовского района Николая Давыдова в соцсети.

В Белгородской области следить за порядком на приграничных территориях помогают ДНД. Дружины в регионе были и раньше. К примеру, в Борисовском районе их десять. С 2014 года численность составляет 50 человек.

В приграничных селах Грузское, Байцуры и Богун-Городок ДНД заступают на дежурство в соответствии с еженедельным графиком. Его заранее согласовывают с районным отделом полиции. Протяженность маршрутов патрулирования – 64 км.

По словам местных жителей, когда есть дружина, спать спокойнее. Все мосты под охраной, а добровольцы на чеку днем и ночью. Для людей важно чувствовать защиту. Ведь в том же Грузчанском сельском поселении есть дома, от которых до границы, как говорится, рукой подать.

- Народные дружины - это хорошее дело. Я в молодости тоже была членом ДНД, правда тогда были немного другие обязанности, в большинстве ловили дебоширов, хулиганов, нарушавших общественный порядок, - рассказывает местная жительница Раиса Алексенко.

Еще одно сельское поселение, где дежурят ДНД – Березовское. Оно гораздо меньше Грузчанского и следить за порядком здесь помогают тринадцать добровольцев. Как отметили в администрации района, особое внимание уделяют пустующим домам.

- Наш общий маршрут - 42 километра. Через всю Березовку проходит трасса «Крым-Комсосмолец-Красиво», а это 12 километров. От этой главной трассы много всяких ответвлений, где стоят дома. Я сам работаю в зерновой компании, и поля нашей компании тоже примыкают к границе, в этом тоже есть свои сложности, - рассказал доброволец Олег Яновский.

По его словам, ДНД работают в тесной связке с пограничниками и полицией. Перед дежурством все проходят инструктаж. Каждый из добровольцев понимает - на него возложена серьезная ответственность.

- На дежурство в Березовском и Грузсчанском сельских поселениях заступает в сутки двенадцать членов дружин для совместной работы по охране общественного порядка, - рассказали в администрации Борисовского района.

Во время патрулирования дружинники уделяют внимание не только бесхозным домам, но и отставленному без присмотра транспорту. Если такой находят, сразу же принимаются меры, чтобы установить владельца. Формируют ДНД из числа работников организаций, учреждений района и других жителей, желательно с армейским опытом, готовых по своим деловым и личным качествам выполнять поставленные задачи.