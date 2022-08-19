Спрос на карты «Мир» в Белгородской области вырос более чем в 3 раза

Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года более чем в 3 раза.

При этом каждую пятую карту клиенты банка открыли в цифровом виде. Динамичнее всего увеличивается спрос на современные – цифровые – карты «Мир». Одна из причин – их проще и быстрее открыть, достаточно воспользоваться приложением. Причем ждать платежного инструмента не придется – он появится моментально. По сравнению с первой половиной 2021 года интерес к виртуальным картам национальной платежной системы в текущем году вырос в 17 раз.

Также кратно увеличился и оборот операций по цифровым картам – что говорит об их активном использовании для повседневных покупок. Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ из числа жителей Белгородской области потратили 4,7 миллиарда рублей – на 24% больше, чем за январь-июнь 2021 года.

По данным аналитиков Банка ВТБ (ПАО), доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Белгородской области с начала года выросла с 21% до 33%. Остальные финансы приходятся на действующие карты международных платежных систем. Доля «Мира» в обороте цифровых карт увеличилась с 32% в январе до 96% в июне.

- Белгородцы активно переходят на использование карт «Мир», отдавая им предпочтение перед инструментами покинувших рынок нашей страны международных платежных систем. Причем жители стали чаще выбирать виртуальные карты – с ней можно привычно расплачиваться телефоном и не носить с собой кошелек. Цифровые карты достаточно в пару кликов добавить в один из действующих pay-сервисов – например, Mir Pay или Samsung Pay. Также виртуальные карты оценили те, кто оплачивает покупки в Интернете, – отметил Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент.