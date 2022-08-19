В Белгороде таксопарки объявили об изменении тарифов на поездки в такси

В Белгороде таксопарки вместе с Яндекс-Такси скорректировали тарифы на поездки в такси. Решение это принято в связи с тем, что в регионе с начала года наблюдается нехватка водителей и как следствие при заказе машины стоимость поездки рассчитывалась для пассажиров по повышающему тарифу чаще.

Корректировка тарифов существенным образом не отразится на пользователях. Возьмем для примера тариф «Эконом». Если раньше 29-минутная поездка длиной в 13 км стоила 227 рублей, то теперь такая поездка обойдется в 232,80 рублей.

-Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это, в свою очередь, привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие, повышенный коэффициент будет срабатывать реже, - пояснили в Яндекс-Такси. С одной стороны, это позволит улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой – по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории.

Водителям о фактических изменениях будут сообщать напрямую.