ВТБ выступил генеральным спонсором проекта в государственном музее им. А.С. Пушкина

Проект стал результатом художественной коллаборации ГМИИ им. А.С. Пушкина и оркестра и хора musicAeterna, которая состоялась по инициативе банка ВТБ.

«Музыкальное измерение» — это проект, в котором изобразительное искусство встретится с музыкальным. Теодор Курентзис и резиденты musicAeterna Алексей Ретинский и Фёдор Леднёв составили плейлисты, которые позволят глубже погрузиться в контекст великих полотен, увидеть их с неожиданной стороны, понять связь между разными видами искусства. Помимо саундтрека, проект «Музыкальное измерение» также включает в себя подкасты о музыке и изобразительном искусстве, дискуссии экспертов и выступления музыкантов в экспозициях. Плейлисты Теодора Курентзиса, Алексея Ретинского, Фёдора Леднёва и описания к ним размещены на отдельном сайте.

- Банк ВТБ (ПАО) много лет активно участвует в культурной жизни России, поддерживая в рамках социальной программы «Культурная страна» и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, и коллектив musicAeterna. Для нас это не первая художественная коллаборация с нашими партнерами. Мы видим огромный интерес к подобным проектам, они помогают глубже понять представленную на выставке эпоху, искусство, людей, позволяют насладиться синергией изобразительного искусства и музыки. Надеюсь, „Музыкальное измерение“ еще больше увеличит популярность выставки, позволит ее зрителям увидеть знакомые шедевры новыми глазами, — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

- Уникальность этой выставки заключается в том, что она не просто представляет нам шедевры импрессионизма и искусства конца XIX – начала XX века, не только воссоздает две великие коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых, но передает сам характер этих коллекций, делает видимым «взгляд собирателя». Мы сознательно дополнили масштабную экспозицию из 230 произведений живописи, графики, скульптуры и керамики документами и письмами, книгами из личной библиотеки Ивана Морозова, чтобы сделать личный выбор более осязаемым. Другой важной идеей выставки является тема ансамбля, очень музыкальная по своей сути: мы видим, как сделанные в разное время покупки складывались в голове коллекционера в единое целое «идеального музея». Музыкальный проект органично продолжает обе эти линии, связывая прошлое и современность. Надеемся, музыкальную подборку по достоинству оценят посетители нашей выставки, — сказала Александра Данилова, куратор выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых», заведующая отделом искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.

- Мы с большим интересом подошли к созданию музыкальных маршрутов для выставки коллекций Морозовых в Пушкинском музее, чтобы у посетителей была возможность наиболее полно почувствовать дух этого времени, открыть новые грани произведений искусства, возвращаясь в музей снова и снова, — рассказал Фёдор Леднёв, дирижер musicAeterna.