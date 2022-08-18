Липецкий губернатор провел рабочую встречу с руководителями промышленных предприятий региона

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководителями промышленных предприятий региона, в рамках которой оценил эффективность региональных мер поддержки. В беседе приняли участие генеральный директор ООО «Авикс Групп» Олег Доброхотов, руководитель Группы компаний «Форсаж» Елена Кролевская и генеральный директор ООО «Мебельная фабрика «Боринское» Сергей Кузьмин.

ООО «Авикс Групп» является производителем пластичных смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Уникальный завод располагается в городе Грязи. Экологически безопасные смазочно-охлаждающие жидкости и эмульсолы, а также смазочные материалы не уступают по качеству европейским производителям, что позволяет замещать импортные аналоги. Продукция компании востребована на российском рынке, отмечается рост спроса. Во время встречи отмечалось, что на расширение объемов производства привлекаются заемные денежные средства. Руководитель предприятия оценил возможность частичного субсидирования процентной ставки и готовит документы в областной Фонд развития промышленности для получения гранта на возмещение процентов по оборотному кредиту в банке.

Руководитель ГК «Форсаж» Елена Кролевская поделилась опытом участия в международных выставках и бизнес-миссиях при поддержке правительства Липецкой области. Группа компаний является производителем высококачественных смазочных материалов под брендом FORSAGE Lubricants, официальным дистрибьютером в металлургическом секторе на территории Липецкой и Орловской областей. Имеет филиалы в Орле и Воронеже. Ассортимент составляет более 200 позиций: масла моторные и трансмиссионные для легковых и грузовых автомобилей, малой техники (мопеды, мотоциклы, лодочные моторы, бензопилы), автобусов, сельскохозяйственной и специальной техники, железнодорожного и судового транспорта, строительного и горнодобывающего оборудования. Также Елена Кролевская высказала ряд предложений по усовершенствованию мер поддержки, в том числе по распространению их на более широкий ассортимент продукции.

Руководитель ООО «Мебельная фабрика «Боринское» Сергей Кузьмин рассказал о ситуации в мебельной отрасли. Сейчас фабрика производит более 200 наименований мягкой и корпусной мебели для дома (кухонные углы, столы, стулья, диваны, кровати, шкафы, комоды, тумбы и многое другое). Производство расположено в селе Боринское Липецкого района. География поставок продукции фабрики простирается от Хабаровска до Калининграда и от Мурманска до Нальчика. Магазины фабрики расположены в Липецке, Ельце, Лебедяни, Воронеже, Мичуринске, Ефремове. Говоря о перспективах развития компании, Сергей Кузьмин отметил, что сейчас выбрано абсолютно новое направление – производство мебели для школ и детских садов.

По итогам встречи Игорь Артамонов положительно оценил то, что предприятия не останавливают производства, а находят пути реализации продукции и налаживают импортозамещающее производство. «Для нас важно сохранить рабочие места с достойным уровнем заработной платы. Правительство Липецкой области прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать действующих производителей. Так, в этом году появилась возможность субсидировать затраты промышленных предприятий на подключение к объектам инфраструктуры, на субсидирование ставки в банках. На следующий год мы прорабатываем субсидирование части стоимости покупки оборудования. Регулярно приглашаем компании к участию в бизнес-миссиях как в России, так и за рубежом», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области