Жительница Белгорода перечислила мошенникам более полумиллиона рублей

Полиция просит белгородцев не перечислять деньги по телефонному требованию ни на какие счета. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Телефонные мошенники продолжают атаковать белгородцев. За день жертвами обмана стали еще восемь человек. Они пополнили счета аферистов на сумму, превышающую один миллион рублей.

Излюбленная преступниками схема – звонки под видом сотрудников банка. Жертве сообщают, что с её счета якобы пытались снять деньги или оформить на неё онлайн кредит. Для безопасности накопления просят перевести на якобы защищенный или «зеркальный» счет. Последнее время аферисты еще и уговаривают людей самостоятельно взять кредит, под предлогом того, что аферисты не смогут получить уже одобренную банком сумму, и также перевести деньги. Жертву убеждают, что она ничего не будет должна банку, что, естественно, неправда.

17 августа в полицию обратилась 30-летняя жительница Белгорода, у которой под предлогом предотвращения подозрительных транзакций похитили 526 тысяч рублей, и 37-летняя жительница Губкина, перечислившая преступникам 217 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД сообщили, что по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

В полиции просят жителей региона не переводить деньги на незнакомые счета по телефонному требованию, кем бы ни представлялся позвонивший вам человек. Аферисты могут выдавать себя за банковских работников и сотрудников правоохранительных органов, требовать вашего участия в схеме разоблачения преступников, а также с помощью специальной программы дублировать номера телефонов различных организаций и ведомств. Они всегда просят не обращаться в банк, аргументируя это тем, что его сотрудники якобы замешаны в криминале, не звонить в полицию и не рассказывать о происходящем близким. Знайте, что вам звонят мошенники! Прервите разговор и обратитесь за консультацией в банк, клиентом которого вы являетесь, или в органы внутренних дел.