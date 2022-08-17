Банк ВТБ выпустил «Культурный гид» по выставке в Государственном музее им. А.С.Пушкина

На этот раз экскурсию провел Рустэм Юскаев, актер театра Мастерская Петра Фоменко. Фото: Михаил Фролов.

На выставке «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина представлено более 600 экспонатов: около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы. Помимо Пушкинского музея работы для выставки предоставили Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. Генеральным спонсором выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» стал Банк ВТБ (ПАО).

Из нового выпуска «Культурного гида» вы узнаете, что подтолкнуло Михаила Морозова к началу создания коллекции современного искусства, чему посвящено единственное полотно Эдварда Мунка в России и какие художники были «экспертами» для Ивана Морозова при приобретении картин.

- С радостью представляем вам очередной выпуск проекта “Культурный гид” — вам предстоит осмотреть великолепную коллекцию братьев Морозовых, следуя за историей ее создания. В рамках общебанковской программы “Культурная страна” мы вот уже почти 20 лет поддерживаем проекты Пушкинского музея, и в рамках этого сотрудничества выпускаем видеоэкскурсии по выставкам — они помогают делать искусство доступнее и понятнее, позволяют посетителям музея и всем любителям живописи глубже узнать историю картин и коллекций. Видеогид останется в доступе на канале банка в RuTube даже после окончания работы выставки. Надеемся, вы узнаете много нового, — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

- Уникальность выставки, которой посвящен наш проект, заключается в ее синергии. Это выставка не только про искусство, но и про историю страны и отдельной семьи, историю коллекционирования и меценатства. Мы стремимся увидеть признанные сегодня шедевры живописи глазами братьев-коллекционеров — Михаила и Ивана, понять революционность искусства, увидеть, что объединяет эти полотна в едином пространстве, — поделился впечатлениями от работы над проектом Рустэм Юскаев, актер театра Мастерская Петра Фоменко.

Все видео из серии «Культурный гид» можно посмотреть на канале банка ВТБ в RuTube. Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» продлится до 30 октября 2022 года.