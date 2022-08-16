Губернатор Белгородской области угощал участников «Тавриды» бургерами, яблоками и арбузами

Вячеслав Гладков встал на раздачу бургеров на фестивале в Крыму. фото: скриншот видео.

Фестиваль «Таврида. АРТ» в Крыму проходит с 16 по 19 августа. Туда от Белгородской области приехала делегация из 110 участников форума и 50 организаторов программы павильона.

Глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях рассказал, как сегодня вместе со своими заместителями помогал шеф-повару Роману Гурову угощать всех участников фестиваля вкусными бургерами, яблоками и арбузами. Выстроившаяся за белгородскими угощениями очередь явно осталась довольна.

Губернатор также отметил, что уже второй год павильон нашего региона — это самая популярная площадка у участников фестиваля. А участие в "Тавриде" очень важно для развития области.

- Зачем мы это делаем? Мы хотим поближе познакомить всех участников с нашим самобытным регионом. Но главное, мы хотим, чтобы из нашего региона не просто не уезжала молодёжь, мы хотим, чтобы она приезжала к нам, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

В этом году делегация Белгородской области в очередной раз демонстрирует уникальность и многогранность. Все продуманно до мелочей. Даже сиреневый цвет футболок участников - куст сирени давно стал символом региона, и на днях отправился в космос. На площадке ежедневно проходят мастер-классы, зарядка и насыщенная культурная программа.

- Рад, что наши предприятия участвуют в том, чтобы показать, насколько разнообразен вкус Белогорья. Мы не просто производим много продуктов, мы хотим показать, что мы производим вкусные, полезные продукты питания. А ещё Белгородская область - очень радушный регион, - делится губернатор.