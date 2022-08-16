Более 50 тысяч клиентов ВТБ получили выплаты на детей от 8 до 17 лет

На карты ВТБ новые социальные выплаты для детей от 8 до 17 лет получили 53 тысячи семей.

Со своей стороны банк направил собственные средства на дополнительную финансовую помощь родителям, впервые получившим детские пособия на карту ВТБ.

Государственная программа по соцвыплатам для семей с детьми от 8 до 17 лет стартовала в мае 2022 года. ВТБ как социально ответственный банк предложил тем, кто впервые получает детскую выплату на карту банка, дополнительную финансовую помощь в виде 2 тысяч рублей на счет после зачисления первого пособия.

- Государство уделяет повышенное внимание семьям с детьми, расширяя число тех, кто может рассчитывать на социальные пособия. В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» мы развиваем собственные инструменты поддержки населения. В этом году мы бесплатно застраховали 50 тысяч детей на время отдыха в летних лагерях, а также оформляем бесплатное онкострахование для получателей детских выплат. Мы постоянно работаем над новыми мерами адресной поддержки, помогая сохранять и приумножать семейный бюджет. На сегодня поддержку от банка по программе выплат на детей от 8 до 17 лет получили уже свыше 35 тысяч семей на сумму более 70 миллионов рублей, - комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО) с 2021 года реализует масштабную программу поддержки населения и уже направил на эти цели свыше 2 миллиардов рублей. В частности, для российских семей с детьми ВТБ на 10% увеличил размер школьных выплат. Банк также выплачивает 2 тысячи рублей всем, кто впервые получает социальные детские выплаты на карту ВТБ. Кроме того, банк бесплатно застраховал более 50 тысяч детей на случай онкозаболеваний. Страховка оформляется на каждого ребенка в семьях, впервые получающих детские пособия на карту ВТБ, и предусматривает лечение «под ключ» при выявлении онкологии, включая дорогостоящие операции. Бесплатная страховка для детей, которую ВТБ автоматически оформлял клиентам при покупке путевок в летние оздоровительные лагеря, покрывает все виды травм и действует в течение всей смены.

В этом году банк запустил стратегическую инициативу «Семейный капитал», которая предусматривает комплексное обслуживание, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе семьи: от рождения ребенка и до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.