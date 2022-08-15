В Белгородской области студенческий энергоотряд завершил работу на объектах электросетевого комплекса

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Студенческий энергетический отряд «Фаза» завершил свою работу на объектах электросетевого комплекса филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». В течение полутора месяцев студенты третьего курса БГТУ им. В.Г. Шухова, Валуйского индустриального и Бирючанского техникума трудились в составе действующих бригад Белгородского, Валуйского и Красногвардейского районов электрических сетей.

При участии энергетического отряда построено 2,8 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, выполнен капитальный ремонт трех трансформаторных подстанций и двух линий электропередачи в населенных пунктах Щетиновка, Октябрьский, Нечаевка и Бессоновка.

Вместе с опытными коллегами ребята в составе ремонтах бригад выезжали для проведения аварийно-восстановительных работ, выполняли съем контрольных показаний с приборов учета электроэнергии, участвовали в строительстве электросетевой инфраструктуры для подключения объектов технологических присоединений, а также в проведении осмотров и диагностики энергооборудования линий и подстанций на 2023 год.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На закрытии семестра со студентами встретились молодые специалисты «Белгородэнерго» – участники энергоотрядов прошлых лет. Они поделились впечатлениями от работы в компании, отметили достойные условия труда и хорошо развитый институт наставничества. Студотрядовцы, в свою очередь, поблагодарили энергетиков за возможность сделать первый шаг в будущей профессии.

- Реальная работа на энергообъектах – это хорошая возможность проверить свои знания на практике, чтобы впоследствии увереннее смотреть в будущее. В процессе совместной работы студенты приобретают необходимые профессиональные навыки, а также могут определиться с темой дипломной работы и даже выбрать себе одного из специалистов в качестве наставника. Для филиала студотряды являются эффективным инструментом формирования кадрового резерва технических специалистов, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.