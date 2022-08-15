Версия следствия - в Белгороде женщина убила двух детей, а потом свела счеты с жизнью

Следователи выясняют мотивы совершенного преступления. фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Трагедия произошла на 3-м Поэтическом переулке в городе Белгороде. В воскресенье, 14 августа, в правоохранительные органы поступило сообщение, что в находящемся в гараже автомобиле с признаками насильственной смерти обнаружены двое детей – мальчики двух и четырех лет. Мёртвой нашли и их мать – 35-летнюю женщину. Произошедшее прокомментировали в Следственном комитете.

- По версии следствия, мать совершила убийство детей. Сама женщина свела счеты с жизнью во дворе домовладения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

По факту убийства детей возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают мотивы совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.