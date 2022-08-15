Перед началом учебного года в Белгородской области уделили повышенное внимание антитеррористической защищенности учреждений образования

В Белгородской области перед началом учебного года идёт приёмка образовательных учреждений. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области перед началом учебного года идёт приёмка образовательных учреждений. По данным регионального министерства образования, её проходят 554 школы, 489 детских сада, 147 учреждений дополнительного образования и 33 учреждения среднего профессионального образования.

- На сегодня к приёмке подано 1156 образовательных организаций, что составляет 95 % из общего числа объектов образования, - сообщается на сайте губернатора и правительства области.

Специалисты из разных ведомств проверяют состояние пищеблоков, столовых, учебных классов, медкабинетов, спортивных и актовых залов, соблюдение требований пожарной безопасности. Особое внимание уделяют антитеррористической защищенности. В этом году из бюджета региона на эти цели выделили 1 миллиард рублей, в том числе 698 миллионов на защиту объектов в девяти приграничных районах и трёх крупных городских округах – в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Отмечается, что это позволило обеспечить антитеррористическую защищённость систем безопасности и завершить переход на специализированную охрану силами частных охранных организаций.

- 338 школ и 313 детских садов дооснащены дополнительными видеокамерами, периметральным ограждением, тревожными кнопками, системами контроля и доступа, металлодетекторами, охранной сигнализацией, - говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства области.

Наиболее успешно мероприятия по безопасности реализовали в Новооскольском городском округе, Красненском, Корочанском и Чернянском районах. Главам администрации, где выявили недостатки, дали поручение устранить их в кратчайшие сроки.