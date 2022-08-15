ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%

Рост клиентской активности фиксируется как в рамках собственных программам банка, так и с господдержкой.

За последние две недели ВТБ получил свыше 46 тысяч заявок на ипотеку, что более чем на 40% превысило результат предыдущих двух недель.

- Поэтапное смягчение политики ЦБ РФ позволило существенно улучшить условия кредитования и избежать длительной стагнации рынка. Сегодня ставки по ипотеке вернулись к показателям лета 2019 года. На этом фоне мы фиксируем увеличение спроса населения на жилищные кредиты, даже несмотря на разгар сезона отпусков. В первую очередь, растет интерес к собственныv программам банка – по ним среднедневное количество заявок за последние две недели увеличилось более, чем на треть и составило порядка 2,5 тысячи. Безусловно, после корректировки ставок часть клиентов переоформили ранее полученные одобрения на новых условиях. Однако корректировка тарифов стала стимулом вернуться к прежним планам и для тех заемщиков, которые были вынуждены отложить вопрос решения квартирного вопроса весной, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он также добавил, что несмотря на рост клиентской активности, ситуация в сфере жилищного кредитования пока остается непростой. «За последний квартал условия по ипотеке существенно улучшились, но, тем не менее, пока не вернулись к своему историческому минимуму середины 2021 года. Активное восстановление спроса пока по-прежнему сдерживают цены на недвижимость, которые не откатились после роста весной. Поэтому, по нашим прогнозам, в этом году рынок не сможет показать результата, сопоставимого с уровнем продаж прошлого года», - добавил эксперт ипотечного рынка.

Банк ВТБ (ПАО) улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 процентных пункта. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.

Отметим, по итогам семи месяцев года банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 миллиардов рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях.