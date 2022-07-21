22 июля Белгородскую область накроют дожди с грозами

Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 22 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Дожди. Местами грозы. Ветер северо-западной 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от 18 до 23 градусов выше ноля. В Белгороде ночью +13+15 градусов, днем от 20 до 22 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о правилах поведения на водных объектах. В случае приближения грозового фронта следует немедленно прекратить рыбалку, отойти подальше от берега и спуститься с возвышенности в низину.

Пешеходам во время дождя советуют использовать зонт, плащ и соответствующую обувь. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой. К тому же не стоит забывать о безопасности во время грозы. Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.