В белгородской Нехотеевке после обстрела со стороны Украины повреждения получили 10 частных домов

Уже почти пять месяцев кряду Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Как уже сообщала «КП», накануне, 20 июля, во время обстрела украинскими ВС в селе Нехотеевка погиб мужчина 1958 года рождения.

- Есть разрушения у десяти частных домовладений, - написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

От взрывов загорелось пшеничное поле. Выгорело порядка 20 гектаров хлеба. Благодаря слаженным действиям МЧС и ДПД пожар потушен.

Сегодня, 21 июля, власти вновь будут убеждать людей, которые остаются сейчас в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства.

11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.