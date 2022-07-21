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Происшествия21 июля 2022 1:29

В белгородской Нехотеевке после обстрела со стороны Украины повреждения получили 10 частных домов

Выгорели 20 гектаров пшеницы
Алексей СЕРГУНИН
Уже почти пять месяцев кряду Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Уже почти пять месяцев кряду Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Как уже сообщала «КП», накануне, 20 июля, во время обстрела украинскими ВС в селе Нехотеевка погиб мужчина 1958 года рождения.

- Есть разрушения у десяти частных домовладений, - написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

От взрывов загорелось пшеничное поле. Выгорело порядка 20 гектаров хлеба. Благодаря слаженным действиям МЧС и ДПД пожар потушен.

Сегодня, 21 июля, власти вновь будут убеждать людей, которые остаются сейчас в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства.

11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.

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