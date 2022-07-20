Губкинская ветклиника стала 10-тысячным потребителем «Личного кабинета» Белгородэнергосбыта

Анна пришла получить услуги, а к ним добавился еще и полезный симпатичный подарок.

Ежемесячно через «Личный кабинет» для юридических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф проходят платежи на сумму более 25 миллионов рублей и передаются более 5 тысяч показаний счетчиков.

Губкинская ветеринарная клиника «Альфа-Вет» тоже активно развивается и прирастает новыми направлениями деятельности. Чтобы разместить диагностическое оборудование, организовать стационар для лечения животных, а в будущем – гостиницу для домашних питомцев, клиника переезжает в более просторное помещение.

На днях руководитель клиники, ветеринарный врач Анна Нехвядович пришла в губкинский офис Сбытовой компании, чтобы заключить договор энергоснабжения по новому адресу, а получила сразу несколько услуг.

В рамках маркетплейса компании предпринимателю оказали помощь в переоформлении документов для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросети, а также предложили завести «Личный кабинет» юридического лица на сайте поставщика электроэнергии.

Юбилейный пользователь принимает поздравления.

- Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, но любимое дело тоже растет как ребенок и требует моего непосредственного участия, - рассказала Анна Юрьевна. – Времени не хватает даже на решение домашних и рабочих задач, не то, что на стояние в очередях. Поэтому я с удовольствием подключила сервис, который позволяет дистанционно передавать показания приборов учета, оплачивать электроэнергию, погашать задолженность, в том числе – через систему быстрых платежей, видеть историю начислений, управлять сразу несколькими договорами и получать обратную связь от сотрудников Белгородэнергосбыта. Мне, как представителю молодого поколения, гораздо проще решать любые вопросы дистанционно, чем куда-то ехать или идти.

Начальник Губкинского участка Белгородэнергосбыта Сергей Безбородов тепло поздравил 10-тысячного пользователя «Личного кабинета» и вручил Анне Нехвядович в подарок зонт и корпоративные сувениры.

В настоящее время гарантирующий поставщик электроэнергии разрабатывает новую версию ЛК, в которой появятся такие полезные функции, как передача часовых профилей (для потребителей 3-6 ценовых категорий), массовое занесение контрольных показаний счетчиков из шаблона Excel, автоматическая проверка некорректно переданных КП. Предприниматели смогут вносить и контролировать зачисление авансовых платежей, а также видеть все договоры энергоснабжения, которые связаны с ИНН клиентов, дистанционно сообщать о неисправности приборов учета.

Личный кабинет на сайте компании – простой и надежный помощник.

Завести «Личный кабинет» юридического лица просто. Для этого достаточно авторизовать вашу учетную запись на сайте белгородэнергосбыт.рф, указав при регистрации необходимые контактные данные. В обязательном порядке следует внести электронную почту, которая находится в реквизитах договора энергоснабжения или в дополнительном соглашении об информационном обмене. В случае отсутствия в договоре электронной почты обратитесь в ближайший офис Белгородэнергосбыта, чтобы ее вписали в документ. То же самое можно сделать через оператора электронного документооборота. Затем в разделе «Мои договоры» нажмите кнопку «Добавить договор» и укажите семизначный номер контокоррентного счета. Осталось подтвердить регистрацию переходом по ссылке в сообщении, которое поступит на электронную почту.

Это все! Можете пользоваться удобным сервисом, который экономит ваше время!

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