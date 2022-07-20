Белгородские энергетики продолжают развитие сетей наружного освещения региона

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

В текущем году в рамках программы инициативного бюджетирования филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» построит 58,1 километров сетей наружного освещения в 70 населенных пунктах и на участках автодорог региона. В общей сложности по заявкам муниципалитетов будет смонтировано 1607 новых и модернизировано 2 330 устаревших светильников, в том числе порядка 2800 светодиодных.

В Корочанском районе недостающие участки наружного освещения появятся в селах Дальняя Игуменка, Яблоново, Малое Песчаное, Мелихово, Кощеево, Мальцевка, Поповка, Плоское и ряде других, а также на участках автодороги между селами Анновка и Мальцевка, Большое Песчаное и Зеленая Дубрава.

Сопоставимый объем будет выполнен в границах Белгородского района, где планируется построить 10 участков наружного освещения в поселке Майский, селах Таврово, Щетиновка, Долбино, Хохлово, Ерик, Николаевка и Пушкарное. Сорок три новых светодиодных светильника появится на трассе в поселке Северный.

Порядка семи километров линий освещения и свыше 100 новых светильников и торшеров будет смонтировано на территории Валуйского городского округа – в центре города на Аллее новорожденных и в парке «Лукоморье», а также в селах Двулучное, Логачевка, Дальний.

Работы по строительству и модернизации недостающего наружного освещения идут и в других районах области. В частности, в селе Красное Алексеевского горокруга построено 720 метров сети и смонтировано 16 новых светильников на улицах Луговая, Заречная, Молодежная. Дополнительные линии освещения появятся в Шебекино и Ракитном, селах Большой Плес Вейделевского района, Погромец Волоконовского района, Верхопенье, Череново, Новенькое Ивнянского района и ряде других.

Помимо нового строительства, запланирована модернизация устаревших светильников в Белгороде и Губкине. До конца года энергетики заменят здесь на светодиодные 2330 устаревших светильников.

- Белгородская область является одним из наиболее освещенных регионов страны, несмотря на это еще остаются участки, где для комфортных условий проживания требуется установка дополнительных светильников. Поэтому энергетики совместно с муниципальными образованиями обеспечивают строительство недостающих линий наружного освещения. Одновременно мы осуществляем модернизацию парка осветительных приборов с переходом на новые светодиодные технологии. На сегодня Белгородэнерго эффективно и качественно обслуживает 222 тысячи светоточек, что составляет 99,9 % от общего объёма наружного освещения региона, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.