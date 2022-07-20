«Zа правду до Победы!»: в Белгороде прошел концерт Росгвардии

Гастроли творческого коллектива продолжатся в пунктах временной дислокации подразделений ведомства, задействованных в специальной военной операции. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Популярные российские деятели культуры и искусства и ведомственные творческие коллективы приехали в Белгород из Москвы, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих и сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции.

– У артистов свое оружие: их творчество, яркий художественный образ, искренность и патриотизм, - отметил начальник отдела культуры Главного военно-политического управления Росгвардии полковник Дмитрий Бушуев. - В концертную программу вошли и композиции патриотического содержания, и современные хиты на любой вкус. Основная наша задача – дать военнослужащим и сотрудникам отдохнуть и восстановить моральные силы, – отметил

Первыми на сцену вышли солисты ансамбля столичного главка Росгвардии Ирина Вакер, Руслан Асукаев и Сергей Подик с композицией «Мы – единая страна» (музыка Зарифа Норова, слова Дианы Федосовой).

Большим сюрпризом для зрителей стало выступление известной певицы Натальи Самойловой с песней «Спецназ», сопровождавшееся видеорядом из одноименного клипа. В его съемках принимали участие военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ.

Не менее яркие номера представили и коллеги Натальи по цеху: певица и радиоведущая Даяна Брют (Яна Воловикова), певец, телеведущий и актер Дмитрий Нестеров, экс-солистка групп «Девчата» и «Ришелье» Леся Кир (Алеся Кирпа), дуэт автора-исполнителя русского шансона Константина Бубнова и звукорежиссера-аранжировщика Михаила Пятышева, начинающая певица Елена Игошкина. Для Елены это было первое появление на большой сцене, что не помешало ей сорвать бурные аплодисменты зала.

Ведущий концертной программы, заслуженный артист РФ и член совета по культуре при Росгвардии Алексей Огурцов подчеркнул, что современные агитбригады, выступающие перед участниками специальной военной операции, достойно продолжают традиции своих предшественников, поднимавших боевой дух красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

- Артисты, приезжающие сюда, понимают, что они нужны ребятам. Это видно по улыбкам бойцов. На концерте росгвардейцы, выполняющие боевые задачи вдали от родных, чувствуют тепло дома, вспоминают своих близких, – уточнил киноактер.

Завершилось мероприятие награждением участников концерта почетными грамотами.

Гастроли творческого коллектива продолжатся в пунктах временной дислокации подразделений ведомства, задействованных в специальной военной операции. Вместе с артистами в тур отправились представители общественной организации содействия правоохранительным органам, регулярно отправляющие гуманитарную помощь в зону СВО. Волонтеры уже доставили 10 тонн гуманитарного груза, включающего предметы первой необходимости и личной гигиены.