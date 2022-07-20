Белгородская область договорилась о сотрудничестве с двумя районами ЛНР

Белгородские власти настроены восстанавливать культурные, исторические и родственные связи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера, 19 июля, губернатор Белгородской области побывал в ЛНР, там Вячеслав Гладков провел рабочую встречу с главой республики Леонидом Пасечником. Стороны обсудили вопросы восстановления соцобъектов, а также культурную составляющую совместного взаимодействия.

Было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Белгородской области и администрациями Троицкого и Белокуракинского районов ЛНР.

- Этим двум районам сейчас особенно необходимо начать подготовку к новому учебному году и к отопительному сезон, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков. - Нам важно восстанавливать культурные, исторические и родственные связи. Кто же еще будет помогать, если не мы, соседи? Соседним республикам сейчас помогают многие регионы РФ.

Также вчера руководитель Белгородской области провел деловую встречу с главой Белокуракинского района Ольгой Кучерявой.

- Наша делегация посетила учреждения образования, культуры и здравоохранения района, - рассказал губернатор. - Безусловно, жители сейчас находятся в непростой жизненной ситуации, и мы не можем остаться в стороне. В основном здесь проживают старики и дети. Поэтому помогать будем, но без ущерба для жителей Белгородской области, и все ранее принятые обязательства будут выполнены.