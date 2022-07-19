Павел Карпенко: Надо ставить цели и достигать их!

Капитан «серебряной» команды: «Обязательно вернемся в следующем году, чтобы посостязаться за золото!»

Некоторое время назад в Воронеже состоялся Межотраслевой турнир по футболу «Корпоративный Кубок Черноземья-2022». Команда Павла Карпенко привезла домой его серебряные награды.

– Павел, сколько лет Вашей команде?

– Победе и получению нашей командой серебряного кубка предшествовали 4 года тренировок. Она была бы невозможна без нашего спортивного вдохновителя – заместителя директора по производству ЗАО «Свинокомплекс Короча» Сергея Маслова. В 2018 году он замотивировал сотрудников на первые внутрикорпоративные соревнования в «Мираторге». Он не только нас тренирует, подсказывает, но и с удовольствием сам играет с нами. Футбол не просто командная игра, это еще и общение между сотрудниками, мы лучше узнаем друг друга, становимся более сплоченными. В работе это тоже помогает.

– Как Вы оказались в «Мираторге»?

– Искал работу после сельскохозяйственного института, который окончил по специальности экономика и управление на предприятии. Появилась вакансия специалист по планированию производства в ЗАО «Свинокомплекс Короча», отправил анкету и со мной связались менеджеры по персоналу. Так с 2015 года я являюсь сотрудником крупнейшего агропромышленного холдинга в России, сменил несколько должностей, включая специалиста по планированию, мастера по учету и с 2018 года я – мастер мясожирового производства.

– В чем заключается Ваша работа?

– В контроле персонала и в контроле качества выпускаемой продукции. Свинокомплекс был открыт в 2008 году. Всего на мясоперерабатывающем предприятии «Мираторга» в Короче трудится почти 3000 человек, при этом процент молодых людей от общего числа сотрудников достаточно велик. Примерно каждый третий. Из их числа искали тех, чьим хобби является футбол.

Представители «Мираторга» завоевали сразу несколько наград прошедшего Кубка.

– Как формировалась команда?

– В команде «Мираторг Короча» сотрудники из моей смены и параллельных. Специалисты самых разных профессий: по убою и переработке, мастера обвалки, технической службы. Футбол нас сближает. Компания поддерживает корпоративный спорт: для наших тренировок арендовано футбольное поле, нас обеспечили формой, мячами. Стараемся собираться два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Рады всем, кто любит футбол, готов тренироваться, оттачивать мастерство – пасы, удары, определенные схемы. Есть у нас и те, кто играет профессиональнее, у кого больше опыта за счет участия в районных соревнованиях. Сергей Блинов, мастер на обвалке, не раз принимал участие в региональных соревнованиях, тренируется с большой отдачей. Оператор по выгрузке полутуш Никита Стребков давно увлекается футболом, даже выступал за команду Нового Оскола.

– А Ваше увлечение футболом когда началось?

– В 16 лет у меня был второй юношеский разряд по футболу, когда я еще был школьником, выступал на соревнованиях в Белгородской области. Моему сыну 4, иногда вожу его на стадион. Можем и с ним мяч погонять.

– Какие впечатления остались от «Корпоративного Кубка Черноземья-2022»?

– Все было организовано на очень высоком уровне. Стоит отменить хорошую подготовку двадцати корпоративных команд, поэтому серебро на чемпионате далось нам в упорной борьбе. Обязательно вернемся в следующем году, чтобы посостязаться за золото! Считаю, что надо ставить цели и достигать их всегда – в спорте, в работе, в жизни.