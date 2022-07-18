Неделю под землей: в Белгороде освободили замурованного в тротуарной плитке кота Лаки

Счастливчик выбрался на свободу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белгородские рабочие спасли кота, оказавшегося под землей. В одном из районов города меняли тротуарную плитку. И каким-то образом кот оказался под ней. Причем, изначально он не издавал звуков. Но после того как были закончены работы, местные жители стали слышать жалобное мяуканье.

В итоге рабочие вызволили оказавшегося замурованным кота на свободу. На видео они осторожно разгребают руками место, откуда раздается мяуканье. Оно постоянно усиливается, а потом один из белгородцев достает кота.

Как пишут в местных соцсетях, после чудесного спасения котенку дали подходящее имя Лаки, что переводится с английского, как «счастливчик».

Мгновением ранее Лаки оказался на свободе. Фото: скриншот видео.

Впрочем, до сих пор неясно, как кот оказался под землей. В региональном МЧС «КП» сообщили, что от местных жителей не поступало просьб о спасении кота, поэтому они в курсе событий. Что касается МБУ «Белгороблагоустройства», чьи сотрудники выполняют львиную долю работ по укладке тротуарной плитки, то и они ничего не сообщили «КП» про Лаки, потому что работы ведутся параллельно на десятках объектов. И информации про кота у них тоже нет.

По разным оценкам, Счастливчик провел под землей от пяти до семи дней. Именно столько времени прошло с момента завершения работ до спасения животного.

Как сообщалось ранее, в прошлом месяце в Москве спасли кота Мостика, замурованного в Битцевском лесу.