16 июля в Белгородской области пройдут дожди с грозами

На территории региона ожидается переменная облачность. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 16 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от девяти до 14-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от плюс 22-х до плюс 27-ми градусов. В Белгороде ночью от 15-ти до 17-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 24-х до плюс 26-ти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть внимательными и ответственными при обращении с огнем и не допускать возгорания сухой травы вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Во время рыбалки не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. В случае приближения грозового фронта следует немедленно прекратить рыбалку, отойти подальше от берега и спуститься с возвышенности в низину. Пешеходам во время дождя советуют использовать зонт, плащ и соответствующую обувь. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой. К тому же не стоит забывать о безопасности во время грозы. Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.