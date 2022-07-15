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Происшествия15 июля 2022 7:52

На белгородскую библиотеку сбросили самодельное взрывное устройство

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков обещает уже сегодня, 15 июля, начать восстановительные работы.

Вячеслав Гладков обещает уже сегодня, 15 июля, начать восстановительные работы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Вчера, 14 июля, поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, есть небольшие разрушения. Самое главное - пострадавших нет, со всем остальным справимся. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Власти обещают уже сегодня, 15 июля, начать восстановительные работы.

В последний раз Белгород был обстрелян со стороны Украины 3 июля. Тогда были убиты четыре человека, а четверо ранены.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства.

11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.

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