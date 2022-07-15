На белгородскую библиотеку сбросили самодельное взрывное устройство

Вячеслав Гладков обещает уже сегодня, 15 июля, начать восстановительные работы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Вчера, 14 июля, поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, есть небольшие разрушения. Самое главное - пострадавших нет, со всем остальным справимся. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Власти обещают уже сегодня, 15 июля, начать восстановительные работы.

В последний раз Белгород был обстрелян со стороны Украины 3 июля. Тогда были убиты четыре человека, а четверо ранены.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства.

11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.