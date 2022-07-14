«Открытие»: больше половины россиян уверены в стабильности личных доходов

34% ждет во втором полугодии снижения ставок по кредитам и вкладам, столько же - нового всплеска пандемии COVID-19.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Росгосстрахом.

По мнению половины опрошенных, инфляция в России по итогам года составит 10-20% годовых. Большинство россиян не ожидают до конца года и резкого ослабления рубля, а четверть респондентов даже ставят на дальнейшее его укрепление: 19% прогнозируют его стоимость в 40 - 50 рублей, еще 6% - даже ниже 40 рублей.

Почти треть респондентов (32%) полагают, что их доходы в 2022 году не изменятся. 21% россиян ожидают их увеличения, еще 37% - наоборот, предполагают уменьшение.

Отвечая же на вопросы относительно своих ожиданий от второго полугодия, 34% сказали, что ждут дальнейшего снижения ставок по кредитам и вкладам, 37% опрошенных допускают вероятность нового всплеска пандемии COVID-19. Оказалось, что у нас много пессимистов: 53% ждут роста цен на бензин, еще 54% - сложную ситуацию на рынке труда.