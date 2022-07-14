Полпред Президента РФ в ЦФО и губернатор Белгородчины посетили предприятия Металлоинвеста

На Лебединском ГОКе полпред и глава региона осмотрели площадку горнорудного карьера.

Отметим, что Лебединский ГОК и ОЭМК – одни из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Белгородской области. В 2021 году оба комбината, которые входят в состав Металлоинвеста, перечислили в консолидированный бюджет региона 49 миллиардов рублей.

- Цель данной поездки – оценить работу комбинатов в нынешней экономической обстановке, технологические процессы, узнать ситуацию с рабочими местами и сбытом готовой продукции, – подчеркивает Игорь Щеголев. – На эти вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Понятно, что есть трудности. Прежде всего, с логистикой и сбытом продукции. Однако производственные мощности загружены максимально, все рабочие места сохраняются.

Управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко рассказал гостям о запасах месторождения и работе комбината в новых условиях внешнеэкономических вызовов. Лебединский горно-обогатительный комбинат дважды занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как предприятие, разрабатывающее уникальное по запасам месторождение железной руды и имеющее крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых.

Лебединский ГОК и ОЭМК – одни из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Белгородской области.

На ОЭМК гости посетили сортопрокатный цех №1, один из самых передовых в мире по насыщенности средствами автоматизации. Управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов показал гостям процесс производства круглого сортового проката, трубной и квадратной заготовок. Из металлопродукции ОЭМК изготавливают детали двигателей, ходовой части, шасси для автомобилей, детали, используемые в машиностроении, подшипники, бесшовные трубы, элементы строительных конструкций, железнодорожные рельсы.

- Работа таких крупных промышленных производств – основная часть налоговых доходов в областной бюджет. От стабильной работы предприятий зависит благополучие тысяч жителей Старооскольского и Губкинского округов. Я убежден, что сложные моменты, как и всегда, будут, но мы постараемся решать их вместе. Благодарен Металлоинвесту за то, что, несмотря на объективные сложности, компания не отказывается от своих социальных обязательств и Соглашение о социальном партнерстве выполняется в полном объеме, – сказал Вячеслав Гладков.