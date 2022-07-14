ВТБ Лизинг в честь 20-летнего юбилея компании запустил реферальную программу

Программа работает для действующих клиентов и тех, у кого договор лизинга уже закончился.

Предложение адресовано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Организация может получить до 100 000 рублей, если успешно порекомендует ВТБ Лизинг новому клиенту. Программа действует до 30 сентября 2022 года.

Чтобы получить бонус, необходимо отправить партнёру индивидуальную ссылку на лизинговую заявку, которая доступна в Личном кабинете клиента ВТБ Лизинг*. Если организация воспользуется приглашением и оформит в лизинг автомобиль или технику, отправитель ссылки получит на расчетный счет компании до 100 000 рублей. Предложение распространяется на любые виды транспорта — легковые, грузовые, коммерческие автомобили, автобусы и спецтехнику. К приобретению доступны новые и б/у машины.

Сумма вознаграждения по программе зависит от стоимости транспортного средства, приобретаемого новым клиентом. Для машин стоимостью до 5 миллионов рублей сумма вознаграждения составит 50 000 рублей. При оформлении в лизинг техники стоимостью от 5 до 10 миллионов бонус будет равен 70 000 рублей. Для транспорта дороже 10 миллионов премия будет максимальной – 100 000 рублей**.

- Итоги нашего исследования удовлетворенности клиентов показывают, что 78% компаний, которые брали лизинг в нашей компании, готовы рекомендовать ее своим партнерам по бизнесу. При этом доля повторных клиентов в автомобильном портфеле ВТБ Лизинг составляет 53%, то есть больше половины компаний, которые однажды воспользовались нашими услугами, снова обращаются за финансированием именно к нам. Это высокая оценка качества нашей работы, которая говорит о доверии к компании. В этом году мы отмечаем 20-летний юбилей, к которому подошли вместе с нашими партнерами, и хотим отблагодарить их за то, что они рекомендуют нас другим предпринимателям, — прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг, входящего в состав Банка ВТБ (ПАО), Артём Киселёв.

* для участия в реферальной программе и получения ссылки для отправки партнёру клиенту ВТБ Лизинг необходимо зайти в свой Личный кабинет и согласовать договор-оферту кнопкой «Принять».

** при оформлении в лизинг одним новым клиентом нескольких транспортных средств в течение 30 дней их стоимость суммируется.