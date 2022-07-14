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Общество14 июля 2022 9:10

«РТК-Солар» и Фонд «Сколково» запускают первую всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности

Цель проекта – поддержка перспективных технологий в сфере защиты от киберугроз, помощь в ускорении темпов развития и роста технологических компаний и команд
Источник:kp.ru
По итогам программы скаутинга со всей России будет отобрано до 15 наиболее перспективных команд.

По итогам программы скаутинга со всей России будет отобрано до 15 наиболее перспективных команд.

программу скаутинга технологий кибербезопасности

«РТК-Солар» и Фонд «Сколково» запустили всероссийскую программу по поиску и инвестиционному развитию технологических компаний «DeepTech Cybersecurity: передовые технологии кибербезопасности» на базе совместного проекта «Хаб Кибербезопасности». Цель проекта – поддержка перспективных технологий в сфере защиты от киберугроз, помощь в ускорении темпов развития и роста технологических компаний и команд. Финалисты, успешно прошедшие все этапы, смогут привлечь грантовую поддержку и стратегические инвестиции в развитие проектов. Заявки принимаются до 15 августа на сайте: https://deeptech.sk.ru/

DeepTech Cybersecurity – первая общероссийская программа поиска и развития технологических команд в сфере кибербезопасности. Среди ключевых направлений скаутинга – технологии для защиты облачных инфраструктур, сетевая кибербезопасность и веб-защита, Application Security и DevSecOps, мониторинг и выявление инцидентов кибербезопасности, технологии для инвентаризации и оценки защищенности информационных активов, а также смежные технологии, которые напрямую не относятся к кибербезопасности, но могут быть в ней эффективно применены.

Принять участие в программе могут команды и компании на всех стадиях – от идей и прототипов до коммерчески успешных стартапов. Проекты будут оцениваться по критериям: значимость решаемой проблемы, рыночный потенциал, возможность запуска технологии в сервисной модели, технологическая стадия решения и опыт команды.

Все команды, подавшие заявки на участие в программе скаутинга, получат доступ к внутреннему сообществу «Хаба Кибербезопасности». В рамках этого коммьюнити компании смогут получить независимую внешнюю оценку и консультации от партнеров хаба – ведущих экспертов, потенциальных венчурных инвесторов и крупнейших заказчиков.

Кроме того, участники «Хаба Кибербезопасности» смогут присоединиться к предакселерационной программе Security Explorer, разработанной Фондом «Сколково». В рамках нее запланированы модули обучения по оценке емкости сегментов рынка, выбору векторов технологического развития, формированию ценностного предложения бренда, выбору бизнес-модели, подготовке дорожной карты и др. Завершающим этапом Security Explorer станут индивидуальные консультации с экспертами «РТК-Солар» и Фонда «Сколково», которые поделятся рекомендациями по развитию проектов и помогут выбрать наиболее эффективные инструменты для роста.

По итогам программы скаутинга со всей России будет отобрано до 15 наиболее перспективных команд, которые смогут принять участие в следующем этапе – акселерационной программе. Финалисты этапа скаутинга также получат широкие возможности для развития бизнеса и технологий – упрощенную процедуру получения статуса резидента «Сколково» и доступ к ведущим технологиям анализа кода безопасности приложений Solar appScreener.

Ярослав Галайко, директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар»: «Рынок кибербезопасности в России обладает высоким уровнем зрелости технологий, на нем доминируют крупные успешные игроки. Маленьким стартапам крайне сложно преодолеть барьеры входа – им трудно работать с современным бизнесом, для которого важен комплексный подход к кибербезопасности. Зачастую это означает выбор единого поставщика с большой экосистемой продуктов и сервисов, опытом крупных реализованных проектов. В связи с этим динамика возникновения новых стартап-команд в России невысока. Для ускорения темпов развития технологий кибербезопасности важна синергия и консолидация крупных игроков и небольших компаний. Чтобы стартапы появлялись, им нужна комплексная всесторонняя поддержка, и представленная сегодня программа по поиску и инвестиционному развитию технологических компаний служит именно этой цели».

Алексей Борисов, директор по акселерации по направлению ТЭК и промышленность Фонда «Сколково»: «Сегодня, когда вопрос кибербезопасности стоит наиболее остро, “Сколково” как институт развития имеет все возможности для поддержки существующих команд и стимулирования создания новых. Партнерство с системообразующей компанией “РТК-Солар” поможет в разы ускорить темпы развития новых технологий в области информационной безопасности. Конкурс DeepTech Cybersecurity – это наш первый, но очень значительный шаг в направлении внедрения передовых технологических инициатив в отечественной индустрии».

Победители следующего этапа – программы фокусной бизнес-акселерации «Сколково» – получат возможность протестировать решения на Национальном киберполигоне в реальных сценариях киберучений для крупнейших заказчиков России, презентовать решения на крупнейшей конференции SOC-Форум 2022, а также привлечь грантовую поддержку и стратегические инвестиции. Самые зрелые технологические стартапы смогут провести коммерческие пилоты и проверить рыночные гипотезы в целевых клиентах при поддержке «РТК-Солар».

Более подробная информация на сайте: https://deeptech.sk.ru/

БИЗНЕС-ПРЕСС