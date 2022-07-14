Белгородские энергетики выполнили 50% годовой ремонтной программы

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По итогам полугодия в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг. филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выполнил порядка 50 % запланированных работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого комплекса.

За шесть месяцев отремонтировано 92,229 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 96 высоковольтных питающих центров 35-110 кВ, а также 334 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ. От древесно-кустарниковой поросли расчищено и расширено 362,833 га просек линий электропередачи.

В Грайворонском районе завершен ремонт на подстанции 110 кВ «Грайворон», обеспечивающей электроснабжение приграничных сельских поселений. Энергетики выполнили текущий ремонт силовых трансформаторов 110 кВ и разъединителей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Старом Осколе отремонтировано высоковольтное силовое оборудование на подстанциях 110 кВ «Центральная» и «Голофеевка». От ПС «Центральная» запитана четверть северо-восточной части города, включая детские сады, школы, предприятия связи, тепло- и водоснабжения. От ПС «Голофеевки» – металлургический комбинат и объекты РЖД.

Завершен ремонт оборудования на подстанциях 110 кВ «Короча», «Алексеевка» и «Птицефабрика», от которых получают электроэнергию населенные пункты и крупные потребители Корочанского района, Алексеевского и Новооскольского городских округов.

Специалисты службы линий отремонтировали 25 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ, в том числе 25-километровый участок ВЛ 110 кВ Валуйки – Вейделевка.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На выполнение программы технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса в этом году направлено более 898 млн рублей. В общей сложности филиал отремонтирует 198,7 километров линий электропередачи, 635 трансформаторных и 181 высоковольтную подстанцию, от древесной и кустарниковой поросли расчистит и расширит 649 га линий электропередачи.

«Ремонтная программа этого года выполняется в непростых условиях, несмотря на это все работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, идут точно по графику, даже с небольшим превышением календарного плана. Филиал полностью укомплектован оборудованием и материалами и порядка 90% объема выполняет собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Рассчитываем, что проведенная подготовка позволит нам безаварийно пройти предстоящий отопительный сезон», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.