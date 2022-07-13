Металлоинвест второй раз в этом году повысит зарплаты сотрудникам

Компания проведёт второе в 2022 году повышение доходов своего коллектива.

Решение было подтверждено на состоявшемся 8 июля заседании Социального совета, включающего руководителей Компании и профсоюзных организаций.

Ранее в марте-апреле повышение доходов сотрудников Металлоинвеста составило 5%.

В сентябре-октябре доходы сотрудников предприятий Компании вырастут на 6%. В том числе, заработная плата будет увеличена на 4%. У большинства сотрудников предприятий заработная плата вырастет с 1 сентября 2022 года, с 1 октября – у линейных руководителей, за исключением управленческого звена комбинатов и сотрудников Управляющей компании.

Оставшиеся 2% фонда повышения будут распределены для увеличения размера текущих выплат по отдельным категориям персонала и профессиям.

- Сегодня наша отрасль решает сложные задачи, преодолевает серьезные вызовы. В этих условиях поддержка людей, сохранение трудовых коллективов остается для нашей Компании главным приоритетом, – прокомментировал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Мы три года подряд повышаем доходы сотрудников дважды в год. Только за последние 12 месяцев средняя заработная плата на предприятиях выросла на 11%.

Отметим, с 2008 года в Компании действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнерства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.

Сотрудникам Металлоинвеста предоставлен один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. В 2021 году расходы на социальные программы для работников составили 3,5 миллиарда рублей.